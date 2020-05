Invita Insadis a continuar rehabilitación desde casa

Yadira Cárdenas

Salamanca.- A través del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (Insadis), se difunden en redes sociales, rutinas de rehabilitación para que sus usuarios se ejerciten en casa durante el periodo de aislamiento provocado por la pandemia de Covid-19.

El instituto asegura que la alteración en la vida cotidiana causada por la pandemia no debe ser una interrupción para que los pacientes con alguna discapacidad o lesión continúen una rutina de ejercicios de rehabilitación, para así evitar la retracción muscular y que empeore su condición física.

“Sigo haciendo los ejercicios en mi casa porque si dejo de hacerlos me canso mucho, y también me ayuda a estar más activa” comentó Asunción Ortega, usuaria de Insadis.

“Me operaron de la columna y si no hago mis ejercicios se me dificulta mover los pies y se me entumecen mucho, por eso hago ejercicios en casa para continuar con mi recuperación”, comentó Guadalupe Cepeda, usuario de Insadis.

La Administración Municipal, exhorta a los pacientes en rehabilitación del Insadis a no interrumpir las rutinas que ayudarán a mejorar el funcionamiento físico y a favorecer su condición de salud.

