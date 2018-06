Invita Estefanía a ver el debate por la alcaldía de Cortazar

Afirmó que los candidatos de otras fuerzas políticas “prometen mucho”, pero lo que no dicen es cómo obtendrán los recursos

Luz Zárate

Cortazar.- El candidato a la Presidencia municipal de Cortazar por el PRD y alcalde con licencia, Hugo Estefanía Monroy, exhortó a los ciudadanos a que vean hoy el debate de los candidatos del municipio, pero sobre todo hizo un llamado para que no se dejen llevar por las promesas de otros candidatos.

Hugo Estefanía afirmó que los candidatos de otras fuerzas políticas “prometen mucho”, pero lo que no dicen es cómo obtendrán los recursos.

“Yo lo que les puedo decir es que no se dejen engañar por los candidatos, porque no conocen, ellos pueden decir y proponer muchas cosas, pero de dónde o cómo van a sacar el dinero. Eso es muy importante, no pueden llegar con una carta a los reyes magos y decir lo que van a hacer sin saber de dónde van a sacar el dinero”, señaló.

El debate de los candidatos a la alcaldía de Cortazar organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), fue realizado el pasado domingo pero se transmitirá por TV4 hoy a las 10:30 de la noche o bien por la página del IEEG.

A decir de Hugo Estefanía fue aburrido y fue una larga lista de promesas de sus contrincantes, sin embargo invitó a los cortazarenses para que lo vean y a su vez salgan a votar el primero de julio.

“Fue un debate un poco aburrido, donde faltó un poco más de propuestas, a los cortazarenses los invitamos a ver el próximo martes el debate a las 10:30 de la noche en canal 4”, invitó.

El candidato del PRD, destacó que uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos es la seguridad y por ello, en su gobierno se trabajó y seguirá con la misma tónica de la capacitación y fortalecimiento de la corporación policial.

RC