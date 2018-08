Invita alcaldesa electa solucionar rescisión de Jorge Armengol

Afirmó que el síndico electo hizo lo correcto al solicitar licencia sin goce de sueldo incluso por 6 años, pues es su derecho y así lo permite el reglamento del organismo del agua

Lourdes Vázquez

Celaya.- La alcaldesa electa, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que el director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa), Arturo Gómez Villegas, es quien debe resolver la rescisión del contrato del síndico electo, Jorge Armengol, tras la decisión tomada por el consejo técnico del organismo operador de agua.

Manifestó que se trata de un tema en el que ella no tiene ninguna injerencia, no obstante, se pronunció porque la liquidación de quien la acompañará en el Ayuntamiento celayense se realice conforme a la ley “ni más ni menos”; y es que a decir de Elvira Paniagua, Jorge Armengol Durán no tiene ninguna objeción en que se le rescinda su contrato.

Afirmó que Jorge Armengol hizo lo correcto al solicitar licencia sin goce de sueldo incluso por 6 años, pues es su derecho y así lo permite el reglamento del organismo del agua.

“Es un tema administrativo, no es ni político… a quien invito a que lo resuelva ya, porque esa es su chambra, es al director general de Jumapa, no es lo que quiera, es lo que le compete. Conforme al derecho, el licenciado Jorge Armengol solicitó algo que podía, porque es un derecho que tiene, si en la junta deciden no dárselo y rescindirle, también está bien”, manifestó.

Elvira Paniagua también afirmó que no existe ningún interés de fondo en todo este asunto, luego de que Armengol Durán solicitara licencia para ausentarse de su cargo por tres o seis años, en caso de que hubiera reelección alguna.

RC