El dron de seguridad en Salamanca será de última tecnología y se pagará con un remanente de becas a policías y uso de combustible

Cuca Domínguez

Salamanca.- El gobierno municipal adquirirá un dron de última tecnología. Este ayudará en las tareas de seguridad, así como en protección civil y otras áreas que lo requieran. Así lo informó el titular de seguridad publica Alejandro Flores Jiménez,

El funcionario destacó que la compra de más de 4.5 millones de pesos, más impuestos de importación, se concretará con ahorros que se tuvieron de otras áreas de la misma dependencia.

Se acordó la compra del dron luego de analizar que no se cuenta con la cantidad suficiente de personal, ni unidades móviles. Con el dron se permitirá mayor movilidad y detectar en su momento, en cualquier horario, cualquier acto ilícito.

Se utilizará en varias áreas dron de seguridad en Salamanca

Las características las reservan por razones de seguridad. En cuanto se cuente con el equipo se hará una demostración. Lo que sí adelantaron es que el dron es de alta tecnología, de vanguardia. Además, se utilizará en las tareas de seguridad, Protección Civil, Bomberos o en cualquier área en la que haya necesidad de utilizarse para beneficio de los ciudadanos.

El aparato será utilizado por personal capacitado, dado que la empresa que lo oferta considera una capacitación para los operadores. Esta viene incluida con la venta del dron. Para ello se tienen considerado a 6 elementos, pero se está viendo la posibilidad que sean por lo menos 12 personas.

Se pagará con un “recurso que no se ha utilizado”

Flores Jiménez destacó que la compra de este dron se logró con ahorros que se tuvieron en las diversas áreas de esa dependencia. Al respecto de la mala percepción sobre los ingresos, en la que supuestamente se afectó a compra de combustibles y becas para los policías, se dijo que:

“Obviamente se hizo ese movimiento porque se tuvieron ahorros en combustible. Se tenía un remanente. En el caso de las becas, no se está dañando a nadie, simplemente se está destinando del recurso que no se ha utilizado; no se está limitando a otras áreas para adquirir el dron. Al contrario, estamos optimizando el recurso tanto del combustible como becas que no se van a utilizar en este momento. Además, en este momento apenas se está en proceso para la adquisición del dron. Primero a finales de este mes la empresa hará una demostración, conocer las ventajas que tiene, evaluar y determinar si es conveniente o no su adquisición. Las que además tendrá que ser una licitación”.

Un dato para considerar

Si bien es cierto que no se han revelado las características del dron que se quiere adquirir, cualquier búsqueda rápida por internet lanza que un dron demás de 4.5 millones de pesos en el mercado.

Al ser tan costoso, no se puede encontrar en tiendas, se debe contactar al fabricante. Su precio es de 5 millones 184 mil pesos.

