Invierte SAPAL 25 mil pesos diarios en reparación de fugas

La paramunicipal invitó a la población a reportar las fugas de agua para una intervención más rápida, pues estos desperfectos ocasionan pérdidas por miles de litros

Jazmín Castro

León.- Enrique de Haro, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), comentó que se atienden o se intervienen al día 10 tuberías, es decir, 289 a 300 tubos rotos al mes.

Lo anterior debido a diversos factores, en su mayoría, se presentan porque ya están viejas o sufren algún daño, lo que provoca que se tiren miles de litros de agua, aunque se soluciona la problemática de la manera más rápido posible.

Aproximadamente cada fuga para reparar estas tuberías son de 2 mil 500 pesos, que incluye la mano de obra, el líquido que se desperdicia y el material que se utiliza para repararlas. Es decir, que si se hace un cálculo en promedio se gastan 25 mil pesos diarios en reparaciones de tuberías.

“No tenemos una concentración, en alguna colonia, son puntos que se van presentando en la ciudad, pero no hay una zona que hoy por hoy nos dé una preocupación mayor. Nosotros traemos una eficiencia del 66.6% (…) puede ser por fugas en las tuberías, hay fugas visibles, no visibles, puede ser un tanque. El porcentaje ahí está es el 33% aproximadamente y no todo es tiradero de agua”, comentó De Haro.

El director argumentó que las tecnologías por ahora no les alcanzan para empezar a detectar con mayor precisión el tema de las fugas, pero se espera que poco a poco se pueda trabajar mejor en esta materia, por lo pronto, lo más fácil para la paramunicipal es que el usuario haga el reporte en cuanto detecte una fuga.

