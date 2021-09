Karla Silva

Silao.- Aunque los pormenores del robo cometido a las cajas de cobro de la Tesorería Municipal de Silao se podrán conocer hasta enero de 2022, llegará el momento en que tendrán que fincarse responsabilidades en el caso de existir funcionarios implicados, dejó en claro el alcalde electo, Carlos García Villaseñor.

El atraco ocurrió la tarde del 11 de enero de este año, cuando sujetos desconocidos se hicieron pasar por trabajadores de una empresa de traslado de valores y solicitaron a los servidores públicos del área de Cajas -en plena Casa Municipal-, una cantidad de dinero en efectivo que autoridades municipales se negaron a revelar, y que podría alcanzar varios millones de pesos.

Pese a tratarse de un tema de interés público, en aquel momento se alegó que al poder ser un hecho constitutivo de delito, el revelar detalles podría entorpecer el trabajo de las autoridades judiciales.

A tres semanas de que tome posesión de la administración municipal, el alcalde electo Carlos García Villaseñor dio a conocer que no tiene información detallada acerca de lo ocurrido: “Nosotros en la entrega-recepción solamente vamos a recibir el documento que está bajo reserva, y en enero lo vamos a abrir y vamos a fincar las responsabilidades que tengamos que fincar”.

Además, que “Lo único que yo sé es que justo ese día el director de Ingresos no estaba, entonces le están pidiendo que firme una carta responsiva, él no la está firmando (…) debió de haber dejado un encargado, si no, las responsabilidades suben de nivel al Tesorero (Eduardo Durán Velo) y, por supuesto, al Presidente (José Antonio Trejo Valdepeña)”.

Lo que sí conoce, mencionó, es que la documental fue puesta bajo reserva, lo que consideró, no era necesario: “Creo que es importante que se hubiera investigado hasta el último momento, hasta el último detalle de qué es lo que pasó, cómo pasó y qué se tiene que hacer (…) no tengo información de cuánto es el dinero que se llevaron”.

A ocho meses del robo, ninguna autoridad ha dado a conocer avances en las investigaciones.