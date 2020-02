Investigarán los recursos aplicados del Fortaseg

Jessica de la Cruz/ Fernando Velázquez

León.- José Luis Manrique Hernández, después de haber estado mínimo por seis años como regidor del ayuntamiento de León y posteriormente un año 4 meses al frente de la subsecretaría de Atención Ciudadana de León en la Secretaría de Seguridad Pública tomó la decisión de dejar el cargo por motivos personales.

Ayer en rueda de prensa, el panista aseguró que por los nuevos proyectos que está emprendiendo le exige más atención y tiempo para atender estos compromisos, es por ello que optó por dejar el puesto. Al respecto el titular de la Secretaría, Mario Bravo Arrona, dio a conocer que de manera momentánea a este puesto se estará integrando Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien anteriormente era el secretario particular.

“Satisfecho por la labor realizada en esta subsecretaría. Estén seguros que desde la trinchera que me toque encabezar el día de mañana estaré siempre comprometido con los leoneses y con esta ciudad”, dijo Manrique.

El trabajo administrativo de José Luis Manrique quedó a deber sobre todo en el último semestre del 2019 con la compra de los chalecos balísticos, ya que por no optimizar tiempos de compra se tuvo que regresar más de un millón de pesos del recurso del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Esperan que ha buen trabajo y le dé prioridad al tema de prevención

Aunque tomó por sorpresa algunos integrantes del municipio, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Vanessa Montes de Oca externó que lo único que espera, es que la persona que llegue a ocupar el puesto haga un buen trabajo administrativo y se dé prioridad a los temas de prevención.

Respalda PAN la renuncia

El dirigente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, respaldó la renuncia de José Luis Manrique a la Subsecretaría de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública, pues subrayó que no contraviene los estatutos del Partido.

En rueda de prensa, calificó como bueno el trabajo que realizó Manrique en la subsecretaría durante un año y cuatro meses, y subrayó que se trata de una decisión personal, por lo que él como dirigente panista no puede ni debe cuestionarla.

“En este caso cada persona toma sus decisiones, mientras no vaya en contra de los reglamentos y estatutos del Partido Acción Nacional yo no le veo ningún problema. Aún no son tiempos electorales internos, apenas empezarán en septiembre, si es una decisión que él esté tomando por cuestiones personales, nosotros seremos muy respetuosos”, dijo.

