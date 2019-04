Investigarán al fiscal de Veracruz de Yunes

En conferencia en el estado veracruzano, el presidente afirmó que se investigará a Jorge Winckler Ortiz, acusado de colusión y corrupción con crímenes perpetrados junto a Miguel Ángel Yunes

Redacción

México.- Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigará al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, acusado de colusión y corrupción con Miguel Ángel Yunes Linares, ex Gobernador de ese estado.

“La autoridad competente va a investigar sobre el comportamiento del Fiscal”, respondió el Presidente a preguntas de los periodistas de Veracruz, afirmando que aunque no conoce del fiscal, sí conoce del exgobernador; “Veracruz tenía el problema de que desde el Gobierno se auspiciaba la delincuencia. Hay que limpiar bien”.

El fiscal Jorge Winckler ha sido señalado por Francisco Zárate Aviña como responsable de haberlo mantenido privado de su libertad, lo acusa del delito de desaparición forzada en contra de él para que revelara la ubicación del exfiscal, Luis Ángel Bravo, para quien trabajaba como jefe de escoltas.

Mientras el congreso estatal ha intentado llevar a juicio político a Winckler, el fiscal ha tramitado diversos amparos para evitar ser destituido del cargo, por lo que no se ha podido proceder con ningún cargo.

Sin embargo, el presidente no pudo afirmar los actos de corrupción del fiscal: “Eso lo tiene que resolver la autoridad competente, pero no puede haber, no debe haber contubernio entre autoridades y delincuencia. Y el hecho de que lo haya dejado el Gobernador anterior y que esté actuando en protección del viejo régimen llama mucho la atención”.

Eso sí, recordó que el gobierno no es “tapadera”: “Si hay una denuncia en contra de quien sea, se le va a dar curso. No vamos a estar protegiendo a nadie. Se va a acabar la corrupción, tenemos que limpiar de corrupción a Veracruz”, añadió.

AL