Investigarán a Fiscalización sobre irregularidades en cierres de depósitos de cerveza

Roberto Lira

Celaya.- La Comisión de Gobierno, Justicia y Reglamento solicitó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación a la Dirección de Fiscalización sobre presuntas irregularidades en los cierres de algunos depósitos de cerveza, los cuales se están otorgando a discreción de esta dependencia cuando no es su facultad.

El presidente de la comisión, el regidor Ezequiel Mancera Martínez, señaló que se dio seguimiento a denuncias a través de redes sociales en la que se publicó una instrucción del ayuntamiento respecto a los cierres, que en algunos casos se permite que sea hasta las cero horas, sin embargo, por parte del cabildo no se ha emitido ninguna instrucción al respecto.

Señaló el edil: “Llama la atención en los documentos que me traen algunos dueños de depósitos, donde en algunos de ellos nos señalan que su horario de cierre es a las nueve de la noche, pero otros hasta las 12 de la noche; esta discrecionalidad que tiene fiscalización se estará mandando el asunto a contraloría para que lo investigue porque esto no es una facultad de la dirección estar otorgando horarios que no le competen”.

Detalló que la ley estatal de alcoholes marca un horario para los depósitos de cerveza de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado, y los domingos deberán permanecer cerrado; sin embargo, desde hace varias administraciones se ha tolerado la apertura de estos establecimientos fuera de estos horarios.

Mancera Martínez dijo que se presentará información y documentos, así como capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde personal de Fiscalización menciona que se continuará tolerando la apertura de los establecimientos fuera de horario.

Dijo que se solicitó una revisión a los inspectores, al encargado en el área de alcoholes y la encargada de despacho de la Dirección de Fiscalización respecto al tema.

G.R