Investigan venta de tamales de perro en Veracruz

Las denuncias se realizaron a través de redes sociales y las autoridades tomaron el caso

Veracruz.– Autoridades del Ayuntamiento de Veracruz y la Fiscalía General del Estado implementaron un operativo conjunto para dar seguimiento a la denuncia que se realizó a través de un video en que se afirmaba que una persona había comprado un tamal que estaba elaborado con carne de perro.

“Compré un tamal afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social… los venden los jueves, los dan a 15 pesos, de masa y de elote; de puerco supuestamente, al estarlo comiendo, la carne y los huesos no me parecieron de cerdo, tenía un sabor que no era de cerdo, pero como lo condimentan mucho con la masa no sabe mal. Al probar la grasa que tenía ahí, ya había sospechado que no era carne de cerdo… y lo traje para que le realizaran un estudio”, denuncia una persona a través de un video en el que se observa un tamal del cual extraen huesos.

Luego se escucha otra voz, quien señala que la costilla que estaba dentro del tamal “al parecer es de perro, de un animal pequeño. No es de cerdo por el tipo de hueso que es; son costillas, pero no son las de un perro, podrían asemejarse más a las de un perro por le tamaño, la forma, el grosor

Ante la denuncia, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés De La Parra Trujillo, señaló a través de su cuenta de Facebook el pasado 6 de enero.

El día de ayer el Ayuntamiento de Veracruz y la FGE realizamos un operativo conjunto, para revisar locales de venta de tamales en las inmediaciones del IMSS de la avenida Cuauhtémoc en esa ciudad, debido al reporte de venta de estos productos con carne de canino.

“Se realizó inspección ocular y las muestras recolectadas serán analizadas para determinar su procedencia”.

