Investigan transferencias a empresas de García Luna

El titular de la UIF confirmó que se investiga transferencias bancarias de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias en el sexenio de Peña Nieto a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad

Redacción

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que se investiga transferencias bancarias de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) a empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos.

“Evidentemente hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), en Gobernación y en varios espacios, no sólo en Gobernación, ay otros lados”, dijo al salir de Palacio Nacional.

En breve entrevista, luego de participar en una reunión de Gabinete que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo expresó que están en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“No puedo dar datos en virtud del sigilo de las carpetas y además porque es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal (Alejandro Gertz Manero)”, comentó.

La diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, dijo por separado que en el juicio que enfrenta en Estados Unidos el exsecretario también podría ser señalado por su posible participación en el operativo ‘Rápido y Furioso’, mediante el que ingresaron miles de armas ilegales al país.

Antes el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que cuando el exsecretario declare en el juicio en su contra, se conocerá sí el expresidente Felipe Calderón estaba al tanto de que se desviaron recursos de Gobernación para la familia del exfuncionario hoy preso en Estados Unidos.

“¿Habiendo estado involucrado García Luna, que era tan cercano a Calderón y también un secretarios de Gobernación o varios, es creíble que Calderón no estuviera al tanto o al frente de estas irregularidades?”, se le preguntó en su conferencia.

“Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable”, respondió el Ejecutivo.

Recordó que en el caso de sobornos con la constructora Odebrecht, el dueño Marcelo de Odebrecht, decidió colaborar con las autoridades, le redujeron la pena y puede ser que salga libre antes que expresidentes y otros funcionarios. “¿Le recomendaría a García Luna qué cante?”, se le insistió.

“No, no, yo no le recomendaría nada, que cada quien actúe y asuma su responsabilidad. Nada más, pero no nos adelantemos vamos a esperar, eso es lo mejor es un juicio”.

Por la tarde, el expresidente Felipe Calderón aseguró que dos de sus exsecretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, y un subsecretario, Juan Marcos Gutiérrez, negaron que hayan desviado recursos para empresas de quien fuera su secretario de Seguridad Pública.

En Twitter, dijo que le toca al gobierno de López Obrador precisar información sobre el presunto desvío porque no puede acusarse en general y sin pruebas. “Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, exsecretarios, y Juan Marcos Gutiérrez, subsec de Francisco Blake, negaron que @SEGOB_mx en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna”, refirió.

Defensa

García Luna no tiene ninguna intención de declararse culpable, informó su abogado Juan Pablo Morillo. En entrevista aclaró que quiere defenderse y no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano o con el gobierno mexicano.

Comentarios

Comentarios