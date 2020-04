Investigan tala ilegal en fraccionamiento Villas de Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.- La emergencia sanitaria por Covid-19 también afectó al campo irapuatense. Arturo Contreras Hernández, dirigente de la Confederación Nacional Campesina local informó que al menos 3 mil agroproductores malbaratan calabazas, tomates verdes, lechugas, fresas y repollos, la mayoría de ellos no logran recuperar lo que invirtieron en sus cosechas ni siquiera cubren los gastos de traslado de la mercancía.

“La incertidumbre que está padeciendo la gente del campo por esta situación del coronavirus, donde no se ve a ciencia cierta o no se dimensiona de parte de las autoridades o de todo el mundo la situación tan grave que se avecina ya tenemos repercusiones en cuanto a que por ejemplo los cultivos de calabaza que son perecederos, tomate, la fresa, no tiene mercado porque las centrales de abasto están prácticamente cerradas, se avecinan tiempos muy complicados para los productores al no tener certeza en sus ingresos, tenían considerado por ahí recibir el recurso necesario por haber invertido en este tipo de cosechas”, dijo el dirigente cenecista.

De acuerdo a datos de la CNC entre 2 mil 500 y 3 mil agroproductores irapuatenses, invirtieron dinero y trabajo para producir fresas, repolllo, lechuga, tomate, calabazas. Sus parcelas rindieron fruto pero ahora no encuentra mercado para colocar los alimentos.

“Estamos entrando en una etapa de recesión donde los centros a donde llevamos nuestros productos no están funcionando al 100 % porque no hay gente en las centrales de abastos ni en los mercados y también se ve la necesidad del productor de ir a ofrecer su producto pero a veces se regresa con el producto porque no hay nadie que se lo compre”, dijo Contreras Hernández.

No sale el costo

Ante la necesidad de recuperar al menos la inversión que hicieron para producir los alimentos, los agroproductores tuvieron que disminuir los precios. Hasta febrero pasado vendían el kilogramo de tomate verde hasta en 7 pesos, ahora lo malbaratan en 2 pesos.

“No sale lo que invirtieron simplemente para cortarlo, para transportarlo, es una lástima… Los productores de fresa la llevan a la entrada de la ciudad, pero si no hay clientela se les echa a perder, hay algunos que sí tienen contratos con las empacadoras, pero también están a días de cerrar esas empresas. ¿Qué vamos a hacer? necesitamos saber qué es lo que pasará, ojalá que esta situación pase lo más rápido posible y se vuelva a estabilizar todo porque es una cadena que nos afecta a todos”.

“Vemos con preocupación que ya no tiene mercado, se van a quedar ahí los alimentos, no van a cortar, es muy triste la verdad es algo que no se tenía considerado al igual que la enfermedad, pero nos va a traer consecuencias graves y complicadas para los productores del campo a ver de qué manera podemos paliar esta situación”.

Hasta el momento, comentó el líder cenecista los productores agrícolas no han recibido ningún apoyo para sobrellevar la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Los apoyos que hay son muy precarios, lo dicen a micrófono abierto pero en la realidad es diferente, no llegan a tiempo, no hay una buena planeación para atender este tipo de contingencias”.