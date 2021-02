Agencias

Ciudad de México.- El ríspido duelo entre San Luis y Santos Laguna, no quedó sólo en manotazos y empujones dentro de la cancha. Tras el partido que abrió la jornada siete, los futbolistas laguneros acusaron a los potosinos de realizar insultos racistas al ecuatoriano Félix Torres, jugador que se fue expulsado tras agredir a un recoge balones. Tras estos hechos, intervino la Comisión Disciplinaria.

“Quiero expresar algo sorpresivo que me llevé en el encuentro, en el cual fui expulsado, por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que pase esto en el futbol”, comentó Torres tras el partido del jueves.

Tras la polémica, la Liga BBVA señaló que turnó el caso a la Comisión Disciplinaria para su respectiva investigación y en caso de encontrarse responsables, se sancionarán de acuerdo a lo establecido por la Federación.

“La LIGA BBVA MX manifiesta que como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha”, señalaron de Liga MX en un comunicado.

Señalan a Berterame

Dante Elizalde, presidente del equipo Santos, declaró en entrevista para ESPN, que el responsable de los insultos racistas fue Germán Berterame.

“Fue en la cancha de juego, fue Berterame, cuando se da esta rencilla, este manoteo, profiere estas palabras, y para sorpresa no hay sanción, y para sorpresa no se asienta en la cédula arbitral”, dijo.

“Hay que dejar un precedente histórico, estamos ante una oportunidad única de evitar que estos insultos, estas estas manifestaciones racistas terminen. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa”, agregó.

Apoyarán con material

El Atlético de San Luis dio a conocer que el árbitro en la cédula no mencionó ningún acto racista, pero aseguran que pondrán a disposición de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria de la FMF todos los videos de los incidentes que ocurrieron en el juego de la jornada siete, aunque también esperan una sanción para el jugador de los laguneros que agredió a un recoge balones, elementos perteneciente a la sub-17 de los potosinos.

“Estamos en la mejor disposición de entregar cualquier tipo de material, que exhiba cualquier tipo de violencia, física o racista, esto con la finalidad de concluir el informe arbitral el cual, cabe destacar, no menciona ninguna falta producida por actos racistas, sin embargo sí consta en el acta la fuerza excesiva, con la cual fue empujado uno de nuestros recoge balones que pertenece al equipo Sub 17” señalaron.