Investigan caso de supuesto asesinado por policías municipales

El alcalde dio a conocer que de descubrirse algún delito este deberá sancionarse conforme a la ley, por lo que solicitó el esclarecimiento a Seguridad Ciudadana

Nancy Venegas

Irapuato.- Al confirmar que siguen las investigaciones por los señalamientos de los familiares de Sergio Jesús Vargas Juárez que acusaron a policías municipales de su muerte, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que en caso de que se comprobara que la participación de algún elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el hecho, sería sancionado.

“Como ya lo hemos dicho (habría sanción) pero también depende de qué tipo de participación porque los elementos en un momento dado cuando interviene, sí es bajo petición de parte, primero tranquilizar los ánimos ahí no queda la cosa: si hay que hacer detenciones, hay que presentar; si son cuestiones administrativas, bajo el juez de control; y si es otra cuestión de delito, ante el Ministerio Público; pero como en ninguno de los casos se dio, entonces habría que investigar”, comentó el presidente municipal.

Familiares de Sergio Jesús Vargas Juárez, quien padecía de sus facultades mentales y cuyos restos encontraron el lunes pasado, responsabilizaron a uniformados municipales de su muerte.

Situación a aclarar

Como se informó, el pasado 17 de marzo cuando celebraran una fiesta familiar, Sergio discutió con su esposa afuera de un salón de fiesta ubicado en la colonia Purísima del Jardín. Los parientes de Vargas Juárez aseguraron que ese día los policías locales lo detuvieron y desde entonces desconocían su paradero, pues Sergio nunca llegó a los separos de la corporación.

Ortiz Gutiérrez comentó que, oficialmente, en las bitácoras de la Secretaría no se registró la detención de Sergio Jesús.

“En un primer momento es que no hubo ningún reporte en Seguridad Pública ni de atención de la persona, no existe o no está documentado, por lo menos no está dentro, todo se anota y se registra, pero independientemente de eso, es un tema que hay que revisar y le pedí al secretario de Seguridad que se diera a la tarea de hacer una investigación de la situación.

“Primero, porque lamentamos la situación de esta persona, independientemente de las causas o motivos de fallecimiento; segundo, porque esto se tiene que deslindar y aclarar. Si hay algún asunto que se tenga que sancionar, pues hay que hacerlo”.

