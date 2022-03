Tras admitir que se dio una mala asesoría a las víctimas, la Prodheg ya investiga una agresión de la FGE a colectivos de búsqueda en Pénjamo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, informó que la queja presentada por colectivos de familiares de personas desaparecidas en Pénjamo por presuntas agresiones cometidas por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en trámite, y que la persona de la región de Celaya que no dio una asesoría adecuada a los afectados, renunció a su cargo.

Esto luego de que colectivos de búsqueda denunciaron públicamente que tras presuntas agresiones cometidas por agentes de la FGE el pasado 31 de enero (cuando agentes irrumpieron en las viviendas de familiares de personas desaparecidas en Pénjamo), acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Celaya, sin embargo no les quisieron admitir la denuncia.

Da click a continuación para saber más del tema:

.

Vicente Esqueda afirmó que “no es que no se les haya querido aceptar, yo tengo el registro de lo que pasó ese día, el registro está firmado por la persona que acudió ese día, he de reconocer que no fue la atención o la asesoría adecuadas que brindó esta persona. Yo directamente le hablé a las personas quejosas y se fue a su domicilio a reclamar la queja, misma que ya se encuentra integrándose. Fue una sola persona que dio la mala asesoría y derivado de lo que sucedió, tomó la decisión de renunciar, ya no hubo nada que hacer ni que investigar al respecto”, explicó.

Aseguró que se ha brindado acompañamiento y atención permanente a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, aunque en la ley, la Prodheg no tiene una actividad definida y recordó la recomendación que hizo al Gobierno municipal de Celaya, luego de que policías municipales hostigaron a miembros de un colectivo en la comunidad del Sauz de Villaseñor.

Sin investigación por presunto secuestro de mineros

Exmineros niegan secuestro. Foto: Archivo

En otro tema, respecto al caso de ocho mineros guanajuatenses que presuntamente fueron secuestrados a mediados de febrero pasado, el procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dijo que no se abrió ningún expediente sobre el tema, porque no quedan claras cuáles fueron las circunstancias del asunto.

Y es que de acuerdo con datos de la Fiscalía Estatal, el domingo 20 de febrero, en medio de un operativo implementado en Irapuato, se logró rescatar a los ocho mineros con vida y se detuvo a nueve personas implicadas en el caso, sin embargo, días después, seis exmineros negaron que hayan sido secuestrados.

Te puede interesar: “No estuvimos ahí”: presuntos exmineros de Guanajuato desmienten secuestro

Ante ello, Vicente Esqueda manifestó que estas personas no solicitaron ningún apoyo, por lo que no se tiene antecedente del tema.

“Lo que pasa es que ahí no queda claro cuáles pudieron haber sido las circunstancias (…) para que se aperture una queja de oficio, es cuando se tenga una presunción, indicio, o incluso que alguna autoridad esté violentando el derecho de una persona, pero cuando no se trata de alguna autoridad, caemos en un supuesto del ámbito privado que tendría que ser un tema de delito”, explicó.

Darán capacitación a Congreso del Estado

Foto: Lourdes Vázquez

Esto después de la firma de un convenio entre el Congreso del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), que establece una colaboración en programas de estudio, así como compartir información estadística que puede generar trabajos o modificaciones legales en materia de prevención de la violación de derechos humanos.

“Pero sobre todo intercambiar conocimientos, experiencias, información y abonarle en este sentido a la prevención”, concluyó.

JRP