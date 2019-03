Investigan abandono de los 4 niños encerrados

La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta mientras que DIF confirmó que el organismo tendrá la custodia y resguardo de los pequeños, durante las indagaciones no podrán ver a sus padres

Irapuato.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación por el delito de abandono de 4 menores que la mañana del miércoles fueron rescatados por policías municipales, en una vivienda de la Colonia Juan Pablo II. La presidenta del DIF municipal, Ana Isabel Ortiz García, confirmó que el estado de los pequeños es bueno y que mientras se desarrollan las investigaciones, el organismo tendrá la custodia y resguardo de ellos.

La mañana del miércoles pasado, policías municipales rescataron a 4 menores de 5, 3 y 2 años, además de un bebé de 7 meses de edad. Los niños estaban sin ropa y con hambre en el interior de la casa marcada con el número 17 de la calle Catedral en la Colonia Juan Pablo II.

“Están bajo resguardo de nosotros, tenemos a los niños, ahorita están en un centro de asistencia social recibiendo cuidados y atención, se les da alimento, ropa porque además están en condiciones deplorables los niños, ya tenían varios días, sin comer, ya están sanos y salvos, estamos ocupándonos sobre todo de su salud y alimentación”, dijo la presidenta del DIF Irapuato, al confirmar que el organismo tiene el resguardo y custodia legal de los menores rescatados.

Pese a que sufrieron hambre por varios días, Ortiz García comentó que después de revisiones médicas, se confirmó que los niños gozan de buena salud, pese al descuido que sufrieron.

“No es grave su estado de salud, pero tenían muchos días que no los bañaban, tenían muchos días sin comer, tienen algo de desnutrición, eso ya se solucionó, están bajo observación pero gracias a Dios, pese a la condiciones en las que se encontraban, están bien”.

Los pequeños han recibido atención médica y psicológica, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes que determinarán su futuro legal. Mientras tanto no podrán convivir con ninguno de sus padres, pues para ello deben cubrir un procedimiento para que la autoridad jurídica determine un sistema de visitas, en tanto continúan las indagatorias.

“Se hará toda la investigación con su familia inmediata, saber por qué la mamá los dejaba, y también el ministerio público, pero no podemos dar más datos de esta investigación, cuando se conozca más se darán más detalles. Desgraciadamente este tipo de casos son frecuentes, no te puedo decir que uno al mes, pero si nos hemos encontrado con muchos casos de descuido de niños que nos reportan los mismos vecinos, que los dejan solos mucho tiempo, es una problemática muchas veces porque los papás no tienen con quien dejarlos cuando salen a trabajar pero lo que nos interesa es el bien del menor”.

Aunado a la investigación del DIF, la FGJ, informó que el Ministerio Público, abrió una carpeta de investigación por el abandono de los 4 pequeños que ingresaron a un albergue.

“Agentes de Investigación Criminal de esta Fiscalía realizan las indagatorias correspondientes”, detalló la dependencia estatal.

