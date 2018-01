Investigan 4 portales de escorts tras crímenes de Karen y Génesis

Indaga cuatro sitios similares a la que reclutó a Génesis y Karen; el obstáculo es que sin denuncia no pueden actuar, explica

El Universal

Ciudad de México .- A pesar del esfuerzo de las autoridades federales y locales para combatir el negocio de trata de personas, este delito se mantienen como el segundo más lucrativo en el país, sólo después del tráfico de drogas.

Según investigaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, las modelos o escort se comercializan en páginas de internet similar a la de zonadivas.com.

Publicidad

La dependencia tiene en la mira a cinco páginas que operan de manera similar a la que “reclutó” a las modelos que el año pasado fueron asesinadas en moteles de paso de la Ciudad, la venezolana Génesis y la argentina Karen, dos de estos portales son operados desde España y tres más desde Sudamérica.

Los primeros avances apuntan a que portales como mileroticas.com, sexoservidoras.com, sustitutas.com y desaires.com, con aparentes engaños y promesas de triunfar en la televisión o en pasarelas aquí, enganchaban a jovencitas de entre 18 y 25 años que traen de Venezuela, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Panamá, Honduras e incluso de ciudades como Tijuana, Juárez, Morelos, Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

A través de diversos convenios de colaboración, incluso con la Interpol, se logró establecer que en el país existen por lo menos 100 páginas que operan de manera similar, cada una tiene en sus filas a entre 500 y 700 chicas a quienes, según las autoridades y denuncias recabadas, explotan sexualmente y no las dejan ejercer la prostitución por su cuenta.

Por cada servicio que ofrecen las páginas reciben una cantidad de dinero que va de 30% a 50%, dejándoles un margen menor de ganancias a las mujeres “enganchadas”. Además, cuando las “reclutan” lo hacen con mentiras y ya en el país se ven en la necesidad de trabajar para pagar una deuda, que al bajar del avión es de 100 mil pesos.

Las autoridades explican que aunque tienen plenamente identificado el método de reclutamiento, no pueden desmantelar a las bandas internacionales dedicadas a la trata, que deben esperar a que una de las mujeres se decepcione del trabajo o se canse de pagar “renta” y denuncie.

“En cuanto una de las mujeres denuncia por cualquier medio, de manera anónima, por teléfono o incluso en redes sociales, se actúa, porque los grupos están identificados. De esa manera se opera, pues aunque tengamos acercamiento con ellas no quieren hablar ni denunciar.

“Casi siempre dicen que están bien o que el trabajo es consensuado, no saben o no se dan cuenta que es un delito hasta que ellas denuncian. Las páginas que están en el top tienen el IP en España, lo que no representa necesariamente que estén allá, pues todas operan aquí, es sólo una forma que ellos creen que burlan a la autoridad”, comentó una fuente que pidió anonimato para no entorpecer la investigación.

En estas páginas las escort se comercializan por hora. Las nuevas o recién llegadas cuestan 8 mil pesos, las que tienen más tiempo fluctúan entre los 5 o 3 mil pesos, de las ganancias ellas sólo obtienen mil 500 pesos —según las denuncias en la procuraduría local—, el resto se lo quedan los administradores como conceptos de publicidad.

el