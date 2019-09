Investigación a diputada de Morena, ‘fuego amigo’

Guadalupe Salas que el caso que tiene la Contraloría en su contra por la malversación de fondos es una acción por parte de su compañero Ernesto Prieto

Onofre Lujano

Acámbaro.- Guadalupe Salas Bustamante, diputada de Morena, denunció que la investigación que realiza la Contraloría Interna del Congreso local por el presunto mal uso de 235 mil pesos de la partida de apoyos sociales para la compra de azulejos y materiales para la remodelación de casas particulares en Acámbaro, se trata de ‘fuego amigo’ por parte de su compañero de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, “porque no votó por el para que siguiera como líder de la bancada en el Congreso”.

Reiteró que a todas luces se nota que es ‘fuego amigo’ porque la denuncia fue a partir del 10 de septiembre “que fue cuando el solicitaron su renuncia al coordinador de Morena y donde somos cinco legisladores y una servidora no le otorgué el voto a este señor, Ernesto Prieto Gallardo, desde de ahí hizo una denuncia anónima y me mandó a los medios de comunicación”.

Salas Bustamante comentó que se le hace injusto ensuciar la imagen de una persona cuando Prieto Gallardo presume de principios.

“Yo tuve unos buenos padres que me inculcaron en su momento buenos modales y el diputado (Prieto) dice que doy apoyos de lujo, sin embargo está equivocado y si así fuera, sin conocer una persona humilde no tenemos por qué darle apoyos en especie sin calidad, y mientras la ciudadanía nos solicite ayudas, no tengo porque darle cosas desechables”, indicó.

Comentarios

Comentarios