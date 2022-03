La SEG realiza investigaciones internas por los 60 casos de acoso en escuelas de Guanajuato; además de las correspondientes a la FGE

Nancy Venegas

Irapuato .- El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato ( SEG ), Jorge Enrique Hernández Meza, informó que se investigan 60 casos de presunto acoso.

Mientras concluyen los procesos internos independientemente de los que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado ( FGE ), los docentes involucrados fueron separados de sus actividades.

“No hay tolerancia. Es importante decirlo, Guanajuato no tolerará ninguna de estas figuras educativas de autoridad que tengan un exceso de las funciones, que no traten el ser humano como lo que es, con respeto absoluto a las personas… Hay un total respeto a la mujer, al hombre, no hay en el espacio educativo la posibilidad de que alguien haga esto y no haya una consecuencia, la ley es muy clara y se aplicará todo el rigor”, dijo Hernández Meza.

A la fecha, la SEG inició los procesos de 60 casos de presunto acoso en escuelas de Guanajuato, conforme a la ley de convivencia libre de violencia en el entorno escolar. En los casos estarían involucrados docentes y también alumnos, que habrían agredido a sus propios compañeros.

Como parte del protocolo, el secretario explicó que los docentes involucrados en estos asuntos, fueron separados de sus actividades laborales. Esto mientras terminan la investigación realizada por la SEG. Además estimó que, a más tardar, en 4 meses los casos se resolverán.

También señaló que los procesos iniciados por la FGE, son independientes.

En Irapuato se ventilaron 2 casos de presunto acoso de docentes contra alumnos del CBTis 65 y secundaria general 1, Hernández Meza. De acuerdo con el funcionario, en ambos casos se aplicó el protocolo de la ley de sana convivencia.

“Se procesó la cédula única de un proceso específico mediante el cual se empieza el proceso (…) para documentar qué fue lo que pasó en la escuela en ambos casos. Tanto en el CBTis como en la secundaria 1”.

Detalló que en este momento está la etapa de documentación de testigos y finalmente se dictaminará cuáles fueron los hechos. Por lo que previó que en unos días se pueda hablar al respecto.

