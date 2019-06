Investiga PDHEG de oficio caso de acoso sexual de exdirector

Sin embargo, Andrea denunció que en el IMUG ‘borró’ su denuncia por acoso sexual y alteraron su acuerdo final con esta institución, inventando que ella terminaba su denuncia

Catalina Reyes

Guanajuato.- La Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG) abrió, de oficio, un expediente de queja por el caso del acoso sexual cometido durante dos años por Rodrigo Jiménez Escalante cuando era director de Promoción Artística, del Instituto Estatal de Cultura (IEC) en el sexenio pasado, contra Andrea Camargo, una joven empleada de la misma dependencia.

Así lo informó ella misma en entrevista con correo, en la cual detalló que la llamaron de este organismo el siete de mayo y se presentó el nueve de mayo en la PDHEG a declarar. La llamaron por teléfono para asistir a puntualizar dudas que se tenían en base a los expedientes que solicitaron a transparencia y al Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG). Su denuncia la había hecho pública en su cuenta de Facebook el 25 de abril.

IMUG ignoró acoso sexual

Sin embargo, Andrea denunció que en el IMUG ‘borró’ su denuncia por acoso sexual y alteraron su acuerdo final con esta institución, inventando que ella terminaba su denuncia contra el funcionario, lo cual no fue cierto.

“Sacaron el expediente del IMUG y me preguntaron si era verdad la conclusión que tenían. Yo había tenido una reunión con Adriana Camarena, Anabel Pulido y Vero Cruz de Las Libres. En dicha reunión se me dijo que Rodrigo sería despedido y si era mi deseo continuar en el teatro estaría provisionalmente en una oficina por octubre, que era Cervantino, pues era un ingreso extra y no quería perderlo”, indicó.

“Expresé mi deseo de permanecer en el teatro. Adriana pidió tregua para pasar Cervantino sin problemas y finalizando el festival, sería despedido Rodrigo y así fue. En dicha reunión no hubo un escrito (no recuerdo cómo se le llama al escrito que se hace en reuniones). En la carpeta de PDHEG estaba que escrito que yo concluía con el IMUG con este acuerdo y que cesaba de la demanda en transparencia. El reporte no tenía mi firma y yo desconocía dicha información”, explicó.

Después de la declaración, le informaron que seguía llamar a declarar a personal de Recursos Humanos del Instituto, las secretarias, a la persona encargada del comité de equidad e igualdad de género del IEC y a compañeros también del teatro. Pero desconoce si llamarán a declarar a Anabel Pulido, directora del IMUG.

