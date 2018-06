Inventan acusaciones para desprestigiar mi trabajo: Bárbara

La legisladora priista criticó la inhabilitación que los integrantes de la Comisión de Gobierno aprobaron en su contra como un acto de distracción para tapar la corrupción que hay en la actual administración

Daniel Vilches

León.- La diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, criticó la inhabilitación que los integrantes de la Comisión de Gobierno aprobaron en su contra por cinco años como una acto de distracción para tapar la corrupción que hay en la actual administración y en la campaña de Héctor López Santillana, candidato del PAN a la reelección como presidente municipal de León.

Al igual que en toda la guerra de más de tres años con acusaciones falsas que por cierto se les han caído una por una, iré a defenderme. Ellos me quieren ver callada sin que denuncie sus fechorías, corrupciones y mal gobierno, pero no lo lograrán. La ASEG jamás me puso como responsable, pero el contralor maliciosamente me instauró un procedimiento. Y sigue la persecución política en mi contra”

Bárbara Botello, exalcaldesa de León