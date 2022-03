El Paracaidismo en Guanajuato representa un gran problema a la hora de reincorporar la vivienda al mercado, más si registró crímenes

Scarleth Pérez

León.- En Guanajuato hay más de 5 mil viviendas de Infonavit “abandonadas”, así, en comillas, porque el paracaidismo las ocupa. La invasión es el mayor enemigo del Infonavit y más porque la delincuencia organizada ya ha cometido crímenes en este tipo de inmuebles. Así lo informó a Correo Mario Macías Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit .

“La mayoría están invadidas”, respondió Macías Robles, sobre las cifras en cuanto a paracaidismo registrados en las unidades abandonadas.

El titular de la DST del Infonavit reconoció que el paracaidismo en Guanajuato y en el resto del país representa un gran problema al momento de la adjudicación y reincorporación del domicilio al mercado, y peor aún, cuando se convierten en escenarios criminales.

“Es un tema complejo en todo el país porque los invasores no sabemos, yo no puedo hablar de un invasor de buena fe, no sabemos si sea gente o delincuencia organizada como lo hay en muchos lugares”.

Si bien la invasión no es algo inventariado dentro de los domicilios abandonados de Infonavit, el titular de la DST lo calificó como la mayoría.

Solo han rehabilitado 416

En Guanajuato son 5 mil 226 los inmuebles con propietario abandonados, únicamente 416 han sido rehabilitadas y ya están en espera de su reincorporación al mercado.

Sobre el registro de crímenes en viviendas abandonadas no se lleva una cifra exacta pero “sí han sucedido y crímenes atroces”, señaló el director sectorial.

Las causas del abandono son diferentes, muchas veces son por la carencia de los servicios convenidos, señaló el Macías Robles, “que se permitían anteriormente de manera formal e informal, de manera abusiva”. agregó.

Desde 2011 se prohibió la entrega de desarrollos habitacionales con servicios provisionales. Con el nuevo marco jurídico, que es la Reforma a la Ley de 2020, sobre todo en las reglas de operación crediticia, “se eliminó la posibilidad de que el constructor en convenio con el ayuntamiento, quien es que recibe, pueda entregar servicios provisionales”, apuntó el director sectorial.

Abandonar vivienda no implica abandonar la deuda

Fotos: Scarleth Pérez

Abandonar la vivienda obtenida a través de un crédito hipotecario de Infonavit no quiere decir que el inmueble se te deje de descontar de la nómina. La deuda continúa y aunque no se cuente con un trabajo para solventar la cuota, el préstamo a tu nombre seguirá acumulando intereses.

“Es preocupante el abandono de la vivienda porque inhibe a un trabajador de disfrutar lo que, con mucho compromiso, mucha ilusión adquirió su crédito y también inhibe el ejercimiento de un segundo crédito de un trabajador porque seguramente se queda con la deuda a cargo”

Desde 2021 no ha aumentado el número de domicilios abandonados en Guanajuato, sin embargo, a nivel nacional, la cartera de créditos vencidos subió al 14%. Antes de la pandemia, apenas se registraba un 6%.

