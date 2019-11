Invade desconcierto a habitantes de El Cubo

La empresa Endevour Silver anunció que su mina detendrá operaciones con lo que dejará sin su principal actividad económica a los habitantes de esta comunidad a partir del 30 de noviembre

Javier Huerta / María Espino

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad El Cubo se encuentran preocupados luego de ser anunciado el cierre de la mina, pues señalan que gran parte de la comunidad se quedará sin empleo, lo que afectará a toda la población económicamente.

El jueves por la tarde, a través de un comunicado, la empresa canadiense Endevour Silver anunció la suspensión de las operaciones de la mina, según se informó las actividades se suspenderán el 30 de noviembre, por lo que los empleados serán despedidos; esto tras haber realizado una revisión de la reserva y de los recursos que se cuentan en la mina subterránea. Los habitantes de la comunidad desconocen el futuro de las actividades económicas en la propia zona.

Gran parte de los habitantes trabajaba dentro de esta mina, otra parte de esta comunidad tienen algún tipo de comercio u oficio que sirve a la propia gente del lugar, por lo que se sienten preocupados por lo que pase ahora que la mina anunció su cierre.

En una de las tienditas principales del lugar, su propietaria menciona que gran parte de su venta era con el personal de la mina, por lo que teme que ahora sus ventas bajen de manera significativa y le impidan cubrir el gasto de sus necesidades básicas.

‘Las Torres’ correría la misma suerte

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña dijo que verá con Desarrollo Económico las opciones que hay para ayudar a la gente que se quedará sin empleo, además dijo que ha sostenido pláticas también con gente de la mina Las Torres y reveló que también está en riesgo de cerrar.

“Hemos tenido mucha platicas con la mina El Cubo, la empresa canadiense, y también con las Torres, las dos están pasando por un tema de que pueden cerrar con un tema de que no les interesa, no pueden o no les es redituable en este momento Guanajuato capital”.

Por ello urge analizar las opciones que hay y una de ellas es ver si se puede acomodar gente en el puerto interior o acomodarlos en otros espacios, aunque apuntó que será difícil que encuentren un empleo en el que ganen un sueldo como lo obtenían de la mina o que encuentren otro empleo en alguna mina considerando que el gremio atraviesa una crisis por la baja producción de minerales.

Además reconoció que las medidas que ahora pudieran tomar para ayudar a los afectados pueden ser meramente ‘paliativos’, no son suficientes y se requiere de mucho más para poder emplear a la gente que se dedica a la minería, por lo que pudiera ocurrir que la gente emigre a otras entidades en donde existe la minería.

“La gente que trabaja en las minas se mueve mucho a Pachuca, Taxco, Chihuahua y Durango, entonces que encuentren una alternativa de trabajo que les permita seguir manteniendo aquí a sus familias y nosotros brindarles seguridad, proyectos productivos, apoyos a través del DIF o Desarrollo Social”, concluyó Navarro.

