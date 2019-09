Inundan manifestantes ciudades de 156 países, buscan acciones por el planeta

Jóvenes de todo el mundo han decidido alzar la voz durante los dos últimos viernes del mes para exigir que se tomen mediadas para detener y revertir el cambio climático

Redacción

Ciudad de México.- Esta semana la juventud se une por una sola causa, más de 250 marchas se celebran en las principales ciudades del mundo en las que personas de todas las edades, pero sobretodo los jóvenes, se reúnen para exigir acciones contra el cambio climático.

El movimiento Fridays for Future (Viernes por el futuro) llama a todos a salir a manifestarse los dos últimos viernes del mes tanto hoy 20, como el próximo viernes 27. Además de participar de las diversas actividades que se realizarán en todo el mundo en los días intermedios. Este llamado se realiza en el marco de la celebración en Nueva York de la Cumbre Climática convocada por Naciones Unidas para promover las negociaciones de la próxima Conferencia del Clima que se realizará a final de este año en Chile.

From New York to Mumbai, climate protesters flooded the streets in cities around the globe, marching out of their schools, homes and workplaces to demand action on climate change https://t.co/lpTJjCsjKr pic.twitter.com/C2qQoP9IvG — CNN (@CNN) September 20, 2019

“Desde New York a Mumbai, manifestantes climáticos, inundaron las calles en ciudades de todo el mundo, marchando afuera de sus escuelas, casas y trabajos para demandar acción sobre el cambio climático”

Esta movilización nos trae esperanza, pues está cerca de convertirse en la mayor movilización climática de la historia, con una lista de más de 5 225 eventos en más de 156 países a los que se suman más y más a cada segundo. No son pocas las figuras que se han unido a este movimiento:

One challenge will define the future for today’s young generation more dramatically than any other: Climate change. The millions of young people worldwide who’ve organized and joined today’s #ClimateStrike demand action to protect our planet, and they deserve it. — Barack Obama (@BarackObama) September 20, 2019

“Un reto definirá más dramáticamente que ninguna otra el futuro para la joven generación de hoy: el Cambio climático. Los millones de jóvenes que han organizado y se han unido hoy a nivel mundial al #ClimateStrike (huelga climática) demandan acciones para proteger nuestro planeta, y se lo merecen”, escribió a través de Twitter el ex presidente de EUA Barack Obama, en apoyo al movimiento.

Recordemos que el ex mandatario se reunió con la propia Greta Thunberg una de las principales activistas de este movimiento hace sólo unos días.

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C — Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2019

“Solo 16 (años) Greta Thungberg es ya una de las principales defensoras de nuestro planeta. Reconociendo que su generación llevará la peor parte del cambio climático, no teme exigir verdadera acción (…)”

México no ha quedado fuera de esta exigencia, con 65 eventos planeados, más de 1000 estudiantes que se reunieron en el Ángel de la Independencia y más de 40 organizaciones apoyando, el país lidera a la lista de América Latina en estos esfuerzos por sumarse a los ‘gritos’ que la joven sueca comenzó.

Es verdad que a comparación de Europa o Estados Unidos, no se ha alcanzado una relevancia similar a estos. Pero no podemos, bajo ningún costo despreciar ni la más pequeña de las voces, no es necesario que la geografía nos divida cuando el calentamiento global no hará distinción alguna, ni en fronteras, ni en imaginarios nombres de países.

El #FridaysForFuture la manifestación más grande del mundo para reclamar la acción contra el calentamiento global y el cambio climatico por parte de los gobiernos, hoy marchamos en México exigiendo declarar emergencia climática #ClimateStrike #GlobalClimateStrike pic.twitter.com/3Ibsj0PZBU — Paco Parra (@PacoParra14) September 20, 2019

La marcha en #CDMX parte del Ángel de la Independencia al Zócalo. La exigencia es forzar un viraje del Gobierno para combatir el cambio climático. México lidera la protesta en Latinoamérica con más de 60 movilizaciones en todo el pais pic.twitter.com/jxXGqcL74N — Elias Camhaji (@eliascamhaji) September 20, 2019

No podía faltar 💕🤣 pic.twitter.com/fHxTRij5KR — Paco Parra (@PacoParra14) September 20, 2019

El humor no podía faltar en ningún momento en una generación de manifestantes que ha crecido entre memes y fenómenos de internet.

El próximo viernes se realizará otra marcha en la que se espera que se sumen muchas más voces.

LC

Comentarios

Comentarios