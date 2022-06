El deshielo y lluvias masivas han provocado inundaciones en Yellowstone que obligaron a evacuar el parque nacional

Redacción

Estados Unidos.- Autoridades del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos han evacuado a más de 10 mil personas ante las inundaciones masivas que asolan el lugar, y que han provocado derrumbres y deslaves por toda la zona.

Las inundaciones destruyeron puentes y carreteras, y un video que se hizo viral muestra como el agua arrastró un dormitorio completo. Sin embargo, hasta el momento no hay registros de heridos ni muertos.

Historic flooding has shut down #Yellowstone . Heavy rain combined with snowmelt caused unprecedented flooding that washed out roads and swept away bridges – cutting off communities and forcing tourists to be evacuated from the iconic national park. pic.twitter.com/Alk4jX5hVF

Los únicos visitantes que no han podido ser evacuados son una docena de excursionistas localizados en un área poco accesible.

Expertos afirman que las inundaciones fueron causadas por días de lluvias y deshielo. Esto motivó una crecida histórica en el río Yellowstone, que da nombre al parque, y causaron estragos en el sur de Montana y el norte de Wyoming. Se han reportado cabañas arrastradas y pueblos enteros anegados. En otras localidades se cortó el suministro eléctrico y se reportaron casas inundadas.

Por si fuera poco, el pronóstico apunta que este fin de semana habrá más lluvias en la zona.

Se espera que el parque permanezca cerrado por lo menos una semana, aunque la parte norte, la más afectada por las inundaciones, podría quedar clausurada por lo que resta de la temporada turística del verano, que recién había comenzado y que atrae a millones de visitantes cada año.

El Parque Nacional de Yellowstone se extiende a lo largo de tres estados americanos y cumplirá este año su 150 aniversario.

Current conditions of Yellowstone’s North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.



We will continue to communicate about this hazardous situation as more information is available. More info: https://t.co/mymnqGvcVB pic.twitter.com/S5ysi4wf8a