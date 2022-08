El secretario del Migrante dijo que las inundaciones en Dallas ocurridas a inicios de la semana no habrían dejado muertos pero sí afectados

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque hasta el momento no se tiene un estimado del número de migrantes guanajuatenses afectados por las inundaciones registradas en Dallas, Texas, serían varias docenas las que sufrieron daños en sus propiedades.

Así lo informó el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández. El funcionario también descartó guanajuatenses fallecidos durante las inundaciones o que hayan reportado pérdida total de sus viviendas.

Puedes leer. Inundaciones en Texas ponen en alerta a la Secretaría del Migrante de Guanajuato

“No tenemos un dato específico, si tenemos docenas de ellos que buscaron información de parte nuestra. Nos dice el cónsul que sí hubo posiblemente muchas docenas de ellas que fueron afectados en el momento, pero repito no hay ninguna desgracia de alguien que haya fallecido o algo de esa situación”.

Lluvias torrenciales cayeron sobre dicho estado de la Unión América a inicios de esta semana y provocaron severas inundaciones. Tras esto, Juan Hernández señaló que se ha estado en contacto con los clubes de migrantes, así como con el representante de la Casa Guanajuato, Tereso Ortiz y con el consulado en Dallas.

“Si hubo muchísimos afectados, no sabemos de ninguno caso que alguien haya fallecido o que haya sido llevado al hospital. Sucedió algo como fue esto repentino (…) ningún caso de gran emergencia, los migrantes ayudando a migrantes”, insistió.

Guanajuatenses tendrán acceso a apoyos

Dijo que hasta el momento no se ha informado de alguna persona que requiriera de algún apoyo económico. No obstante, señaló que las autoridades de Texas, han anunciado fondos de ayuda para las personas afectadas. Los guanajuatenses también tendrían acceso a ello si fuera necesario.

Estimó que en las próximas semanas se pudiera estar recibiendo alguna petición, aunque señaló que, las llamadas que se recibieron, en su mayoría era para solicitar información.

Lee también: Lluvias sorprenden a León con calles y avenidas inundadas; muchos quedaron varados

Se espera la llegada de sobreviviente

Joven sobreviviente de tráiler abandonado Foto: especial

Por otra parte, Juan Hernández señaló que se está a la espera del regreso del adolescente migrantes guanajuatense, que sobrevivió en la caja del trailer abandonado en Texas, en junio pasado.

Señaló que los gastos del regreso del joven de San José Iturbide y de su madre quien se encuentra con él, serán absorbidos por el gobierno federal. Por el momento se está a la espera de conocer si el hospital en donde lo atendieron hará algún cobro.

“No sabemos si va a tener que pagarlo el gobierno federal o no, ha sido nuestra experiencia que en muchos casos, los hospitales mismos por ser una emergencia tienen por ley que atender. Entonces si no puede pagar la familia, tienen que atender. Por el momento no ha habido –que yo sepa- ningún cobro a esa familia pero, por instrucción del gobernador Diego Sinhue, estaríamos muy al tanto de apoyar a esta familia si fuera necesario”.

Te puede interesar:

LC