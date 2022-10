El presidente lanzó la hipótesis de que la intoxicación en varias escuelas sería por redes sociales; por ello llamó a no caer en la “psicosis”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de los múltiples casos de presuntas intoxicaciones en escuelas de Chiapas, Hidalgo y Veracruz, podría haberse generado un “efecto de masas” provocado por redes sociales. Por ello pidió no caer en la “psicosis”.

“Se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga y saben que como son fenómenos de comunicación que se dan en estos tiempos. Es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas impartidores, maestros”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario ejecutivo lanzó la hipótesis de que los casos se debieron a las redes sociales.

Investigación sigue

También apuntó que no le importa si sus adversarios creen que está negando que existen estos problemas y que solo está lanzando culpas a las redes sociales. Aseguró que estos “son fenómenos de comunicación”.

Además reiteró que la salud de los estudiantes no está en riesgo y dijo que ya cada estado está realizando investigaciones necesarias. Pero los resultados de estas se presentarán en 10 días más.

Por el momento se analiza comida, agua y a los estudiantes que se mostraron más afectados.

