Interviene la Femexfut para apoyar a jugadores del Club Veracruz

México.- Los titulares de la Federación mexicana de futbol y de la Liga MX, Yon de Luisa y Enrique Bonilla, respectivamente, señalaron que lo que se busca es que los jugadores afectados de Veracruz reciban solución sobre su situación y en breve puedan cobrar los meses de sueldo que se les deben.

“En apoyo a los jugadores, he tomado a decisión de disponer de un fondo de 18 millones de pesos, que cada año se aportan a la Asociación de Jugadores, para que esté a partir de la siguiente semana la Comisión de Controversias y se comience a dar un adelanto. Que se realice un proceso express para que se traslade a la ciudad de Veracruz para que se reciban controversias domingo y lunes y las protestas el martes, y que se resuelvan el día miércoles, y en su caso podamos tener la posibilidad de realizar anticipos a estas controversia con este anticipo que estoy financiando. Para que los jugadores y jugadoras lleguen a la Jornada 15 con dinero en sus cuentas”.

Sobre la sanción a la que sería sujeto Fidel Kuri o el club, De Luisa añadió: “Estamos buscando que el Club Veracruz pague sus adeudos en caso de que se demuestre que existan los mismos”, explicó Yon de Luisa en conferencia de prensa.

Por su parte, Enrique Bonilla presidente de la Liga MX inició la conferencia recordando que el futbol mexicano es la cuarta liga con mayor asistencia en el mundo y que por ello los aficionados deben recibir un producto de calidad con equipos solventes para garantizar el espectáculo, sin embargo no se atrevió a confirmar que esta Jornada 14 sí se jugará, pues los elementos de los Tiburones Rojos señalaron que si no se les pagaban los adeudos, no se presentarían para el duelo de esta noche ante Tigres: “Nosotros no hablamos de supuestos, estamos con la confianza de que el aficionado va a tener una jornada de buen futbol”

