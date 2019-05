Interpone denuncia exdirector del Teatro de la Ciudad por daños

En su red social manifestó que reunió todos las pruebas necesarios para refrendar el daño causado por ser acusado de hostigamiento sexual

Nayeli García

Irapuato.– El ex director del Teatro de la Ciudad de Irapuato, Rodrigo Escalante interpuso una demanda por daños ocasionados a su persona, luego de haber sido acusado de hostigamiento sexual en contra de una compañera de trabajo, mientras laboró en el Teatro Benito Juárez.

A través de sus redes sociales, el ex funcionario municipal señaló que después de reunir las pruebas necesarias acudió al Poder Judicial a interponer la demanda correspondiente por el daño ocasionado en su contra.

“Una vez que reuní una serie de documentos tanto públicos como privados, que son vitales para presentar mi demanda por el daño que se me ha ocasionado, es mi deseo comentarles que el día de hoy interpuse la demanda ante el Poder Judicial“, señala su publicación.

“Lo anterior, con la única finalidad de darle paz, seguridad y certeza a mi familia y por supuesto limpiar mi nombre mostrando la verdad ante todo”, agregó.

Sin embargo señala no poder dar más datos al respecto de la demanda: “Agradezco el apoyo a mis abogados y a las personas que me alentaron para llevar a cabo esta acción. No me es posible dar mayor información por cuestiones de confidencialidad de datos legales que pudiera usar a quien demando”, finalizó el comunicado.

