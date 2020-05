Internan a Yoshio por síntomas de Covid-19, se encuentra en estado grave de salud

Redacción

Estados Unidos. – Los elementos policíacos de Florida arrestaron a un hombre el jueves luego de que estuviera acampando varios días dentro del Walt Disney World, mismo que se encontraba con las puertas cerradas debido a la pandemia.

El sujeto se llama Richard McGuire de 42 años, quien dijo que esperaba estar en ese lugar solo una semana.

Este no es el primer caso en que una persona aprovecha un lugar vacío en estos tiempos para vivir un tiempo en algún lugar acogedor.

