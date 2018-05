Intercambian Montserrat y Elvira ataques en debate

La aspirante blanquiazul se concentró en exponer sus propuestas, pero también aprovechó para responderle a la priista

Redacción

Celaya.- El debate entre las siete candidatas y el único hombre aspirante a la alcaldía de Celaya se centró en los ataques que realizó la priista Monserrat Vázquez contra la panista Elvira Paniagua.

Al inicio del debate, la aspirante blanquiazul se concentró en exponer sus propuestas, pero también aprovechó para responderle a la priista, a la que retó a denunciar todas las acusaciones que hizo en su contra.

En el debate participaron las candidatas Elvira Paniagua (PAN); Monserrat Vázquez (PRI); Jacqueline Muñoz (PRD); Verónica Solís (Nueva Alianza); Isaura Cano (Movimiento Ciudadano); Ana Laura Hernández (PVEM); Italia Almeida por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, y asimismo Javier Mendoza como independiente.

En el encuentro, Paniagua recordó que quienes actualmente están en el poder no han dado resultados, haciendo alusión al trabajo que realiza Montserrat como regidora del Ayuntamiento.

“Tenemos el mejor proyecto, y ese proyecto es un Celaya para todos donde haya un crecimiento parejo (…). Sé cómo hacer las cosas, sé cuáles puertas debo tocar. En todos los encargos donde yo he estado, desde la Iniciativa Privada hasta el sector público, he dado resultados y por eso te veo de frente y a la cara. Aquí no se vale improvisar. Son tres años de gobierno donde yo sí daré resultados, quienes hoy en día están y no dan resultados se agarran de cualquuer cosa para poder recriminar”, dijo Elvira.

Ante las acusaciones de que mintió sobre la reunión que sostuvo con el delegado del Seguro Social, Sergio Santibáñez, Paniagua reiteró su postura acerca de que es una lástima que siendo un funcionario se haya retractado.

La legisladora con licencia reiteró el tema de mejorar las condiciones laborales de los policías para lograr salarios dignos, seguros de estudios hasta el nivel superior a hijos de policías caídos y una pensión digna a los cónyuges.

Al final, Paniagua aseguró que ella ganó el debate, que fue llevado a cabo en los estudios de TV4 de la ciudad de León.

RC