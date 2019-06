Intentan despojar de predio a propietarios

Habitantes de Palo Colorado aseguran que el presunto dueño compró a destiempo y que no dejarán que les quiten sus tierras; llegó con elementos de Seguridad Privada, pero la Policía puso orden

Roberto López

San Miguel de Allende.- Hubo un intento de despojo de más de 70 hectáreas cerca de Palo Colorado. Un particular llegó con seguridad privada para tomar las tierras, pero los dueños de los predios se lo impidieron; hubo un connato de bronca, pero al final el supuesto dueño se retiró y los propietarios aseguran que no dejarán que les quiten sus terrenos.

Javier Hernández Chavero, propietario de 13 hectáreas, narró que Óscar Gutiérrez del Bosque es la persona que intentó despojarlos. Dijo que llegó por la mañana con elementos de seguridad privada para tomar los terrenos, pero que la Policía municipal puso orden y que no los dejaron entrar.

“Llegó una persona argumentando que es el dueño y él se metió pero nosotros tenemos la documentación, tenemos un tracto sucesorio desde 1983 y él compró en destiempo, pero primero en tiempo, primero en derecho”, dijo el propietario.

Aseguró que hoy les toca defender lo que es suyo. “Son 71 hectáreas en total y hay varios dueños. Todos tenemos la posesión legal y no nos lo pueden quitar”.

Señaló que a Óscar Gutiérrez del Bosque lo timaron “y ahora nos quiere quitar nuestras tierras, pero yo estoy en el Registro Público de la Propiedad. El ejido nos vendió y nos apoya, de hecho ellos nos ayudaron a vigilar toda la noche”.

Hernández Chavero dijo que Gutiérrez del Bosque ya timó a un hombre llamado Richard Lee y le quitó varios terrenos. “Se dedica a timar a la gente, pero con nosotros no va a poder. Hoy nos toca vigilar nuestro patrimonio y así lo vamos a hacer, no vamos a dejar que nos quite lo que es nuestro”.

El terreno se ubica sobre la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, justo en la entrada de la comunidad Palo Colorado, donde ya incluso se instaló un campamento organizado por los propietarios para turnarse y vigilar que nadie llegue a despojarlos.