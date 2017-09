Intenta tapar corrupción, reviran a Sheinbaum

Busca ocultar culpa de su administración en caso Rébsamen, dice Higinio Chávez; Procuraduría General de Justicia de CDMX cita a declarar a dueña del colegio

El Universal

Ciudad de México .- El ex jefe delegacional en Tlalpan, el perredista Higinio Chávez, afirmó que la denuncia contra su administración presentada por la actual delegada, Claudia Sheinbaum, es “una bomba de humo” para ocultar quién es el verdadero responsable en el derrumbe de uno de los edificios del Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre.

La morenista Sheinbaum denunció a ex funcionarios de las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras por omisiones y presunta corrupción, al dejar que se construyera un departamento en el cuarto piso y eso pudiera comprometer la estabilidad del inmueble, y denunció a la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, por posible corresponsabilidad.

Publicidad

En entrevista telefónica, el ex delegado y ex diputado local del sol azteca dijo que la querella es un distractor y que alista un pronunciamiento público más amplio para hoy.

Sin embargo, Chávez acusó que Sheinbaum “lanza una bomba de humo a su alrededor para tapar la corrupción de su administración”.

Ante las versiones de que él se había unido a Morena, sostuvo que fue fundador del PRD y nunca se ha ido: “Nunca me he cambiado de partido, siempre he estado en el PRD”.

Sobre los señalamientos de que su administración nunca constató que se demoliera el inmueble del cuarto piso, a pesar de que ordenó su demolición, insistió en que en breve se pronunciará con mayor detalle.

Polevnsky, bajo polémica. El presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, acusó a la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, de tergiversar información y “desviar la atención de la evidente responsabilidad de la jefa delegacional en Tlalpan” en el caso del colegio.

Afirmó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) tiene atribución para sancionar sólo violaciones de uso de suelo y no de construcciones, como aseguró Polevnsky.

La delegada interpuso una denuncia ante la procuraduría local, en la que señaló a Alejandro Zepeda Rodríguez y a Miguel Ángel Guerrero López, quienes fueron directores de Jurídico y Gobierno en las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras.

EL UNIVERSAL buscó a la ex delegada y diputada federal de Morena, Maricela Contreras, lo mismo que a Miguel Ángel Guerrero, secretario particular de la ex perredista en San Lázaro, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En el caso de Alejandro Zepeda no se obtuvo algún medio para contactarlo. Recientemente fue director de Adquisiciones en la Asamblea Legislativa, en la Oficialía Mayor del órgano legislativo local, encabezada por Guillermo Sánchez, también ex delegado en Tlalpan.

Tras una investigación interpuesta por el Invea hace al menos siete meses, la procuraduría capitalina citó a declarar a la dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas.

Fuentes de la dependencia informaron que el Invea inició, en febrero de este año, una indagatoria contra García Villegas por uso de suelo presuntamente falso en Rancho Tamboreo 19, pero fue hasta esta fecha cuando se giró el citatorio para la dueña del colegio, donde perdieron la vida 26 personas, 19 niños y siete adultos.