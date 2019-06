Intenta Doña Teresa rehacer su hogar, luego del incendio que lo dejó en cenizas

La mujer de 64 años salió a recoger botellas para vender y tener algo de comida ese día, hasta ahora no ha conseguido apoyo de las autoridades para comenzar de nuevo

Irapuato.- Doña Teresa lo perdió todo, el incendio que ocurrió en su casa hace casi tres semanas consumió el poco patrimonio que tenía y con ello, sus recuerdos.

A sus 64 años Doña Teresa se hace cargo de su hija de 35 años de edad que sufre convulsiones y que tiene que estar bajo cuidado médico; para sobrevivir recoge botellas de plástico que encuentra por la calle o ayuda en tareas del hogar a sus vecinos, en la colonia Ampliación La Candelaria.

El día del incendio, uno de sus hijos fue a visitarla, ella aprovechó para salir a vender sus botellas y a conseguir algo que comer.

“Yo salí a vender porque no tenía qué comer y llego mi muchacho, porque no tenía qué darle de comer a esa muchacha, no tenía 20 minutos que me había retirado cuando varia gente me grita que se me estaba quemando la casa y empezó de atrás para adelante, pero ya no pudimos hace nada”, recordó.

El fuego convirtió en cenizas todo lo que encontró a su paso, sus muebles, ropa que tenía para vender y lavar, las fotografías de su infancia, de sus amigos y de sus hijos.

Sin apoyo

La tragedia no terminó ahí, pues aunque ha buscado apoyo del Gobierno Municipal, son muchos los trámites que tiene que hacer y no ha podido conseguir ayuda, ni siquiera para que se lleven la basura que ha ido sacando de su casa en ruinas, pues le dicen que el servicio de recolección de basura no se puede llevar nada.

En el DIF Municipal no le pueden brindar apoyo, pues necesitan comprobar que se quemó su casa, pero Doña Teresa comenta que no tiene comprobante de que Bomberos y Protección Civil cubrieron el servicio, no se lo expidieron.

Dentro de la tragedia tiene algo que agradecer: ese día dejó a su hija en la calle junto al fogón en el que estaba cocinando, pues la delincuencia la había dejado sin estufa ni tanque de gas días atrás.

Por el momento, Doña Teresa vive en la casa de un familiar, pero está consciente que el “muerto y el arrimado a los tres días apesta”, por lo que poco a poco va limpiando su casa, con la ilusión de volver a vivir en lo único que le queda de patrimonio.

