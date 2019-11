Intensifica presidencia municipal rehabilitación de calles del centro

El alcalde se comprometió junto con personal de obras públicas y las compañías constructoras a intensificar los trabajos para que estos no afecten el desarrollo de los tradicionales Cuarteles en Romita

Romita.- En un compromiso abierto con la ciudadanía y los representantes de los Cuarteles de esta ciudad, la Presidencia Municipal trabaja a marchas forzadas para abrir a tiempo las avenidas que están en rehabilitación y permitir temporalmente el paso peatonal a las peregrinaciones que se realizan por los festejos guadalupanos.

Desde el arranque de las obras de las calles Morelos, Auza y Herrera en diversos tramos, el presidente municipal, Oswaldo Ponce Granados, se comprometió junto con personal de obras públicas y las compañías constructoras a intensificar los trabajos para que estos no afecten el desarrollo de los tradicionales Cuarteles que se celebran del 3 al 12 de diciembre, como parte de las celebraciones de la Virgen Guadalupana, patrona de este municipio y de México.

Oswaldo Ponce Granados, pidió en su momento a los líderes de cada cuartel que apoyen en sus zonas, invitando a los automovilistas a que respeten el cierre de las calles y no suban sus vehículos para no afectar al pavimento que requiere determinado tiempo de fraguado. Dejó en claro que en donde se intensificaron más los trabajos ha sido en la calle Herrera, donde se ubica una importante zona comercial y se trata de no afectarles en sus ventas.

También se pronunció que una vez que toque el Cuartel en la zona de la calle que esté en reparación tanto de agua potable, como de drenaje sanitario y pavimento, se tenga conciencia de que los trabajos serán reanudados al día siguiente para terminar las obras antes que finalice el año.

Dijo que este gobierno se ha caracterizado por ejecutar obras en tiempo récord, con la finalidad de no tener calles abiertas innecesariamente e incluso durante meses como pasaba en otras administraciones y con ello no se afecte el flujo de ciudadanos y vehículos.

