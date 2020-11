Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas ‘Una luz en mi camino’, ‘Mariposas Destallando’ ´Buscando Corazones y Justicia’, ‘Cazadores´ y ‘De pie hasta encontrarte’ manifestaron su postura a favor de que en la Ley de Declaración Especial de Ausencia se establezca un plazo de 3 meses para que se inicie el procedimiento para emita dicha declaratoria.

En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en donde se analizar dicha propuesta, la representante del colectivo ‘Una luz en mi camino”, Ma. Concepción Sierra dijo estar de acuerdo con el plazo establecidos en la iniciativa de ley de 3 meses.

Señaló que los colectivos mencionados, habían tomado la postura de no asistir a la reunión, no obstante admitió que esto se derivó de que estaban siendo mal informados por personas ajenas, “lamentablemente personas ajenas a nosotros que no están en la misma situación que nosotros, nos estaban metiendo en la cabeza que la ley nos iba a dejar afuera, pero está muy bien ahorita que nos están explicando, y si está bien yo como representante del colectivo”.

Durante la reunión, el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo propuso que se redujera a 30 días el plazo para solicitar el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, en virtud de que la ley señala hasta 6 meses para concluir el proceso, por lo que dijo que en total se estarían dando 9 meses para que las familias puedan tener acceso a cuentas o bienes de sus familiares desaparecidos.

Por su parte, la legisladora morenista Magdalena Rosales Cruz lamentó que en Guanajuato no se dé un pasado para resolver la declaratoria especial en un mes, mientras que existen entidades en donde si se lleva a cabo de esta forma.

“Este tema es tan delicado en nuestro estado, son tantos y tantos los desaparecidos y lo que menciona la señora Conchita es verdad, están en la búsqueda de la persona esa es su prioridad, sin embargo hay una serie de elementos que rodean a este suceso inclusive cuando se ha denunciado como desaparición forzada (…) ¿Por qué en otros estados sí y en Guanajuato no? ¿Cuál es la razón? ¿Somos ineficientes las autoridades que atienden los procesos judiciales y legales en los casos de desaparición? ¿No podemos resolver con la premura que debiéramos hacerlo?”.

No obstante, antes Ma. Concepción Sierra, representante del colectivo manifestó que “cuando uno tiene un desaparecido, uno no tiene ni siquiera la cabeza de decir ‘es que tengo que ver cómo voy a pagar las deudas de mi hija’, no, a uno lo que le interesa más es encontrar a su desaparecido, no tiene cabeza uno para otros cosas, yo hablo como familiar de víctima, está muy bien ese plazo de 3 meses, a mí me parecer perfecto porque es cuando a uno se le va enfriando la cabeza y empieza uno a pensar, porque es muy feo y muy doloroso cuando se tiene un desaparecido, por eso me parece razonable ese tiempo, porque al ser a un mes, uno no tiene cabeza para eso”.

La discusión también se centró en la petición de la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero respecto a que en el objeto de la ley no se vincule únicamente a los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, pues dijo que esto permitiría que se diera una mala interpretación y que se genere una confusión.

Sobre el tema, Libia García manifestó que se contempla la aplicación de la ley en todos los delitos que estén vinculados a los casos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

“No necesariamente por desaparición forzada o por desaparición cometida por particulares podrían solicitar este procedimiento especial, la ley ya contempla el suplir la deficiencia de la queja, es decir que si presentaste un escrito y viene mal, los jueces están obligados a corregir tu documento, no te lo van a regresar, los jueces van a corregirlo para ayudarte, en la ley es muy claro, se busca la protección más amplia a familiares como víctimas indirectas”.Finalmente integrantes de los colectivos, pidieron a los legisladores y magistrados que sean empáticos con sus causas y que plasmen en la normativa el apoyo a las familias de personas que se encuentran desaparecidas.

AC