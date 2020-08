Integrantes de colectivos de búsqueda denuncian acoso por parte de la FGE

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron acoso por parte de la Fiscalía General del Estado, además de la dilación en el cierre del proceso penal que enfrentan por presuntas agresiones a elementos de la policía estatal.

El abogado de las cuatro activistas, que fueron detenidas durante una manifestación en la capital el pasado 10 de julio, acusó que, el Gobierno del Estado, está dilatando la resolución del proceso que enfrentan, acusadas de agredir a elementos de la policía estatal.

El defensor señaló que, en días pasados, un elemento de la policía estatal, entregó una grabación, en la que, asegura el oficial, contiene audios de José Ramírez, vocero de los colectivos, incitando a cerrar la circulación.

“El día de hoy me entrevisté con la fiscal a cargo de nombre Zoila N. quién me informa que aún no ha podido llegarse a emitir la determinación que corresponda en esta carpeta, debido a que el Denunciante y Policía Tercero de las FSPE Óscar N., ofreció como prueba de cargo, una grabación audiovisual en disco CDRW”.

En este sentido, el defensor señala, que esto retrasa que se llegue al cierre de la investigación, ya que este material ofrecido como medio de prueba, tiene que ser analizado por servicios periciales.

“El hecho de que sean los propios elementos de las fuerzas de seguridad pública los que están ofreciendo datos de prueba que no van a aportar ningún elemento novedoso, es una muestra de que el propio Gobierno del Estado es el que está provocando la dilación en el cierre de la investigación penal”.

El defensor, también aseguró que, una de las activistas que enfrenta el proceso penal, fue acosada por agentes de investigación criminal, cuando salía de su casa y que la presencia de los elementos, no estaba incluida en ninguna diligencia oficial.

“Por otro lado el día de ayer se dio a conocer la presencia de varios policías ministeriales en el domicilio de Karla N. en la ciudad de Irapuato, indagando si era una visita con motivo de ésta carpeta, me fue informado que no tiene relación, por lo que hasta este momento se ignora el motivo de ese evento”.

