Gracias a capital no ejercido en años pasados, el presupuesto de Irapuato sumó más de 266 millones de pesos

Nayeli García

Irapuato.- El presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 de Irapuato se incrementó en un 14 por ciento con la integración de los 266 millones 346 mil 253 millones de pesos que quedaron pendientes de ejercer el año pasado y años anteriores.

Sin embargo, de este recurso sólo cerca de 22 millones de pesos aún no han sido comprometidos y son de libre disposición para nuevos proyectos, comentó el tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca.

“La mayor parte de estos recursos ya tiene etiqueta, ahí lo que se puede hacer referencia de haber recursos que sí se pueden destinar para algunos proyectos son mínimos, digo con respecto a la última integración de remanentes aproximadamente 22 millones de pesos”, explicó el tesorero municipal.

Miguel Ángel Fonseca, tesorero de Irapuato. Foto: Especial

Según el oficio 369/2022 referente al cierre de ejercicio fiscal 2021 e integración de remanentes para ejercer en el 2022, se hace referencia que para el 2022 había un presupuesto aprobado de 1 mil 846 millones 706 mil 225 pesos, y con la integración de los remanentes Irapuato contará con 2 mil 113 millones 52 mil 478 pesos.

Detalla que en los remanentes y/o recurso no ejercicio el año pasado se tuvieron 187 millones 769 mil 314 pesos de recursos disponibles del 2021 no etiquetados, los cuáles fueron integrados con pagos no realizados principalmente a pagos de servicios personales, la cantidad más alta, derivada del DIF Municipal con 38.4 millones de pesos.

También se hace mención de que se tuvieron 5 millones de pesos de la partida 1522, referente al pago de liquidaciones por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos; un millón de pesos que no se ejerció por parte de la Dirección de Educación que eran destinados para ayudas a instituciones de enseñanzas, aún y cuando previo al regreso a clases en la anterior administración se emitieron varios exhortos para ayudar a las escuelas que habían sido vandalizadas durante el cierre por pandemias.

Otro remanente sobresaliente fueron los 5 millones 241 mil pesos que quedaron de materiales de construcción de Imagen Urbana, y 1 millón de pesos que sería destinado para ayudas por desastres naturales y otros servicios.

Foto: Archivo

Así como también se acumularon 49 millones 848 mil 799 pesos de recursos etiquetados de los programas FAISM, Fortamun, convenios estatales etiquetados y Convenio Macro GEG 2021.

Finalmente, se agregan 28 millones 728 mil 140 pesos de recursos no etiquetados de años anteriores.

Integración de remanentes del 2021 en Irapuato:

Fuente Monto Ingresos Fiscales 125 millones 206 mil 501 Anticipaciones federales 2 millones 30 mil 232 Participaciones federales 50 millones 75 mil 86 FIEF 2021 10 millones 359 mil 209 Convenios Estatales no etiquetados 98 mil 290 Ramo FAISM 17 millones 565 mil 216 Ramo FORTAMUN 6 millones 869 mil 70 Convenio Macro GEG 2021 9 millones 388 mil 478 Convenio Estatal no etiquetados 16 millones 26 mil 036 Total disponible de años anteriores 28 millones 728 mil 140

