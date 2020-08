Insulta a pasajeros con comentarios racistas y lo noquean de un golpe

Redacción

California.- Otro caso de racismo ha sido traído a la luz gracias a un video que se ha vuelto viral en muy poco tiempo.

La grabación muestra a una mujer de de la comunidad del Área de la Bahía, en San Francisco, que persigue a un hombre identificado , mientras furiosamente le grita y lo insulta diciéndole “perro desagradable” y “¡Perro mexicano desagradable, perro mexicano desagradable!”.

Todo inició cuando la mujer agredió a un hombre latino que paseaba a su perro, otro hombre se percató de lo sucedido pidió a la mujer que se detuviera, después la misma mujer comenzó a insultar al hombre que defendió al latino.

“Perro mexicano desagradable”, se puede escuchar a la mujer gritar en el video, “Dios los bendiga”, responde el hombre que filma el incidente.

Mientras la mujer continúa repitiendo el insulto, el hombre advierte: “Sigue siguiéndome y llamaré a la policía”. ¡Me estás siguiendo, perro!” exclama la mujer.

“Dios la bendiga, señora”, vuelve a decir el hombre. “Vete a la mierda”, espeta la mujer. “¡No me hables de Jesús!

Deja de hablarme, perro desagradable”. El video termina con la mujer gritando repetidamente: “¡Asqueroso perrito mexicano!”

El hombre le dice: “Cálmate señora, que tengas un buen día. Dios los bendiga”

Hasta el momento, el video de casi un minuto de duración ha logrado 1 millón 600 mil reproducciones tan sólo en Twitter, más de 20 mil retweets y comentarios.

A white woman with apparently foreign accent, who is a student at @SFSU's #CriminalJustice Department, was caught on #video hurling #racist slurs at a man, calling him a "nasty Mexican dog" in a predominately Black/Latino neighborhood located in #SanFrancisco, #California pic.twitter.com/Sc9oCL3lz3

— Mirosława Štern® RMX (@Generacija78) August 19, 2020