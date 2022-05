El Instituto Municipal de Salamanca ha atendido casos violencia física, sexual, psicológica, familiar, de pareja y económica

Cuca Domínguez

Salamanca.- El Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, a cargo de la directora María Guadalupe Gómez Pérez, ha atendido de enero a la fecha 591 mujeres.

Se les ha brindado atenciones psicológicas. En la mayoría de los casos ha sido por violencia física, sexual, psicológica, familiar, de pareja y económica. En tanto, en el área jurídica en su mayoría las apoyan por casos de pensión alimenticia, divorcio, régimen de convivencia o violencia psicológica. De estos casos se han atendido de enero a mayo 163 mujeres.

De acuerdo a las estadísticas, comparadas con el mismo periodo del año pasado, se han incrementado las cifras y es debido a que ahora conocen las funciones que tiene el Instituto Municipal de Salamanca. Así lo aseguró su directora .

Foto: Archivo

“Ahora saben que una dependencia que las puede atender, que puede brindarles asesoría psicológica de manera gratuita y en el tema jurídico se le puede dar un acompañamiento”.

Agregó en este instituto se les ofrece apoyo dependiendo de la situación.

“El protocolo establecido es ofrecerles la terapia psicológica, pero dependerá del grado de la violencia que ya hayan sufrido. Incluso se les puede ofrecer el refugio para mujeres en el Estado de Guanajuato. Se les asesora para este proceso y que puedan llevar su proceso de sanación; sobre todo entender que la violencia no se debe de permitir en ninguno de los casos. Del porqué la permiten, muchas de las veces por sus hijos, se detienen a denunciarla porque no están seguras de seguir o no. Nuestro trabajo insistir en que la violencia no se debe de permitir y ayudarlas con todo lo que el Instituto tiene a la mano para que salgan de este proceso, de este problema y que se den cuenta de la realidad que están viviendo”.

Finalmente, hizo la invitación para que todas aquellas personas que estén viviendo esta situación, acudan y conozca todas las herramientas que tiene este Instituto para ayudarles en todos los aspectos.