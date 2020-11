Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- Sin estar exento de polémica, fue aprobada la actualización del reglamento del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040, así como la convocatoria para la designación de los consejeros. Justo en éste punto fue el debate porque entre los requisitos para ser consejeros, se exige que sea ciudadano sanmiguelense o tener 10 años de residencia.

El principal opositor, el regidor independiente Helio Huescar Bastién, dijo que la convocatoria para ser consejeros es excluyente, toda vez que, abundó, no se puede descalificar a la ciudadanía por su tiempo de residencia, “no es objetivo. Hay ciudadanos con menos tiempos de residencia y con mucho arraigo. Señor presiente, está haciendo uso de la cultura de la cancelación; el tiempo de residencia no define qué tanto beneficio quiera una persona para el municipio. No hay ley que ponga la cuota de 10 años, está carente de fundamentación y corta el derecho de participación”, dijo el regidor durante la discusión del punto.

El alcalde le reviró que si se pregunta por qué tiene que tener 10 años como residente, es “porque se trata de un cargo honorífico y quien no tiene al menos ese tiempo no tiene el arraigo ni el sentido de pertenencia por el municipio”. Aunque esto sin aludir a ninguna ley o artículo.

La edil priísta María Elena Vázquez dijo que no hay acuerdo de creación del Instituto y que por lo tanto está en letra muerta “porque no existe el acuerdo de creación que exige la Ley Orgánica Municipal y autorizado por el ayuntamiento, en el que se le dan facultades legales, tributarias al Instituto”.

Incluso, Laura González, de Morena, pidió modificar la fracción segunda del articulo 29, donde señala que los ciudadanos que decidan postularse, deben contar con título y cédula profesional vigente, “pero en la comisión que tuvimos, señalábamos que estaríamos limitando a mucha gente en la Ley de Participación Ciudadana y le estamos obligando, incluso a que se encuentren colegiado lo que va en contra del articulo 9 constitucional”.

También pidió una reserva al artículo 31, inciso B, para que se establezca como integrantes de la comisión a un hombre y una mujer, porque proponen puros hombres sin paridad de género, pero ésta reserva no fue aprobada.

El alcalde señaló que no se trata de un consejo de participación ciudadana sino de un consejo técnico consultivo, por eso es que se piden esos requisitos, pero que no se les obliga a estar colegiados.

”Que no haya cuotas o que no haya cuates para que los intereses de grupo o personales no tengan cabida en la planeación del municipio. Bajo ninguna circunstancia podemos admitir que se trata de un consejo excluyente. No podemos confundir peras con manzanas, en el Copladem hay una representación social y es un consejo de planeación absolutamente democrático a través del cual se revisa el presupuesto de los distintos polos de desarrollo de las más de 540 comunidades y más de colonias en los municipios”.

Dijo que nada tiene que ver la participación con un consejo técnico…No se deja fuera de las decisiones a la sociedad, éste es un consejo técnico en el que con que cuatro ciudadanos digan que se revise un proyecto, se hará.

Al final, el punto fue votado y el resultado fue de tres votos en contra y 9 a favor, con lo que fue aprobado por mayoría calificada el dictamen del reglamento del Instituto de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040.

Con ésta probación, el órgano dejará de ser presidido por el presidente municipal y ahora lo presidirá un ciudadano.

AC