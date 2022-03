Instituto Estatal Electoral

PECADO ORIGINAL. Dicen los veteranos de los temas públicos que en elecciones y en política solo se comete un error y el resto, solo es consecuencia de ese primer yerro.

¿QUIÉN LE MANDA? Y esto aplica para lo que se ha desencadenado en el consejo del Instituto Estatal Electoral a partir del resbalón cometido por la presidenta del organismo, Brenda Canchola, quien se lanzó desde la tercera cuerda para promover un acuerdo que a todas luces excedía la sentencia que le mandató el Tribunal Estatal Electoral que atendió un Juicio de Protección de derechos del ciudadano de alguien que alegó su derecho como migrante a ser postulado como candidato.

CLARO. Si el IEEG acata al pie de la letra la sentencia del TEEG no habría tenido mayor problema. Aprueba medidas afirmativas para garantizar derechos a la minoría que reclama y a otra cosa. AL

VACÍO. Pero en ese afán de innovar, ser disruptivo o inventar el agua tibia, inventan de la nada la promoción de medidas afirmativas que pueden ser de celebrar pero que no tenían ningún fundamento legal para promover candidaturas en la población de la diversidad sexual, discapacitados y afrodescendientes.

VA PARA ATRÁS. Ayer, el IEEG sesionó para atender la solicitud del PAN para revocar el acuerdo y el consejo del organismo, rechazó la petición pero por una votación dividida pocas veces vista en la historia del órgano electoral: 4 a 3. BLOQUE. Las consejeras Beatriz Tovar, Nora García y Sandra Prieto se mantuvieron ayer congruentes con su postura original de rechazar el exceso (aunque la consejera Prieto votó a favor pero razonó su sufragio con una crítica al acuerdo) y Canchola apenas puso sacar el acuerdo por un voto.

ARGUMENTOS. La presidenta dijo que el consejo no podía calificar la procedencia o no de sus respuestas a una sentencia del TEEG sino el propio TEEG.

EL MENOS COMÚN. El punto es que todo el desorden lo puso el propio IEEG con una parte del fallo que nadie le pidió. Nada para escandalizarse pero este resbalón tendrá que servir a la presidenta Canchola para futuras acciones. No puede su presidencia pelearse con el sentido común de esa manera.

TOÑO MORFÍN: LAS RAZONES

ARGUMENTO. Antonio Morfín Villalpando dice que hace algunos años se jubiló de sus actividades profesionales y que ha sido su decisión dedicarse a actividades de asistencia social.

PLAN D. Asegura que la invitación para participar en el consejo de SAPAL no provino de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, sino de un grupo de empresarios. No le importa no haber sido la primera opción para encabezar esta paramunicipal pues antes de él se habló de Juan Ignacio Martín Solís, de Rafael Yamín y de Luis Mariano Hernández Aguado.

APUNTES. Asegura que no tiene ningún otro interés en participar que el apoyo para configurar un proyecto alterno de abasto de agua para León sin descartar al Zapotillo como opción y que no es parte de un Club de Tobi que siempre se beneficia de cargos de representación ciudadana.

MINORÍA. Expone que hay muchos empresarios en León que no quieren participar para no descuidar sus empresas o porque no les gusta figurar en los medios y mucho menos exponerse a las críticas. Es por ello que, dice, ha podido acumular seis años en el consejo de SAPAL mientras está también en el Implan.

FAENA. Como quiera que sea, es uno de los privilegiados de la élite de los consejos ciudadanos. No cualquiera liga tres trienios en la joya de la corona en León.

LA DEL ESTRIBO…

Parece una necedad la del PAN, enviar una iniciativa al congreso federal que no tiene ni siquiera el aval de sus incondicionales de otros partidos representados en el Congreso para hacer de la extorsión parte del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Es altamente probable que la iniciativa no prospere en San Lázaro. Y entonces los panistas solo fijarán postura y ejercerán su derecho de pataleo. Demasiado desgaste para nada.

Ver nota: IEEG desecha revocación contra diputados migrantes y grupos vulnerables

Instituto Estatal Electoral

DE JORGE VIDEGARAY A ALEJANDRO ARIAS: PRIISTAS, AMIGOS DEL PAN

En la política guanajuatense donde el PRI ha estado en permanente crisis, la leyenda de tricolores que engordan el caldo al PAN siempre ha estado presente.

Y uno de los personajes que más ha sido citado como integrante de ese elenco es el empresario Jorge Videgaray Verdad y hoy, el tema vuelve a estar en boga porque lo mismo se dice de Alejandro Arias, presidente interino del PRI guanajuatense y coordinador de la bancada tricolor en el Congreso local, quien tiene fama de no tener empacho en negociar con quien sea.

Hace cinco años, el entonces coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Jorge Videgaray Verdad, impulsaba la propuesta para que las comparecencias de funcionarios estatales ante los diputados locales se dieran en sesiones privadas.

Se trataba de una apuesta inverosímil sobre todo viniendo del coordinador de la principal fracción opositora. Algo que ni siquiera había planteado el pastor panista Juventino López Ayala.

En realidad, viniendo de Videgaray no sorprendía. El empresario constructor cobró fama como político porque siendo priista, sus acercamientos con el panismo han sido muy sugerentes.

En su momento, capitalizó su histórica amistad con el entonces alcalde leonés Vicente Guerrero Reynoso (qepd) para llegar a la presidencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Videgaray logró lo increíble porque algunos sectores priistas nunca lo vieron como alguien verdaderamente cercano al tricolor y en el PAN, más de alguna ocasión, los militantes de ese partido lo han visto como un oportunista.

Sin embargo, él se las ha arreglado para estar cerca de quienes han sido candidatos a la gubernatura. En 2006, Videgaray formó parte del berrinche que hizo Wintilo Vega para renunciar a la candidatura a gobernador.

El francorrinconense puso como condición llevar a Videgaray como candidato al senado y al no concederle la petición pues la nominación estaba apalabrada para Francisco Arroyo, simplemente tiró la candidatura a la basura.

Posteriormente, en 2012 fue la primera opción de Juan Ignacio Torres Landa como prospecto para candidato a alcalde de León.

Hoy, Alejandro Arias no es uno de los opositores duros en el Congreso local. La relación con Luis Ernesto Ayala es de lo mejor y difícilmente podrá contradecirlo en algo.

Se dice medio en serio y medio en broma que, pocos en el PAN son tan ayalistas como él.

Instituto Estatal Electoral

HOMICIDIOS DOLOSOS; LEÓN Y CELAYA EN EL TOP NACIONAL

Remontar la durísima cuesta de la escalada de violencia que se ha vivido en el estado durante los últimos seis años no es nada sencillo y las cifras así lo muestran.

Con todo y que al corte de la primera quincena de marzo de este año, se habían reducido de mil en ese mismo lapso en 2020 a 600 que llevamos ahora en asesinatos, en el balance general, a Guanajuato apenas le alcanza para abandonar el primer lugar absoluto de ese delito que ahora ocupa Michoacán.

Es cierto que Irapuato y Salamanca han salido ya del top 20 de municipios más violentos, aunque siguen entre los 50 con más asesinatos. Pero León y Celaya siguen aún en ese top indeseable.

León está en tercero mientras que Celaya está en el quinto lugar. Hay una disminución sostenida de los homicidios dolosos en el comparativo parcial de 2018 a 2022 lo cual también explica por qué Guanajuato mantiene todavía niveles altos.

El discurso de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, es muy parecido al de las autoridades en Guanajuato porque hablan de una disminución sostenida en los últimos meses y en la comparativa de los arranques de años anteriores.

Con todo y lo anterior, ambas localidades gobernadas por el PAN siguen viviendo un entorno violento que en el caso de Celaya sigue manifestándose con el delito de extorsión que tiene en jaque a las autoridades. En León, municipio que mantenía cifras altas de homicidios dolosos encuentra en los últimos meses, a partir de la depuración de la Policía municipal una baja en los asesinatos.

Pero hoy no se puede cantar todavía victoria ni decir que se trata de una tendencia irreversible. Va de nuevo. Si llegar a esos niveles de violencia que se vivieron en 2020 llevó al menos tres años, bajarlos, quizá lleve un periodo similar.

El trabajo tiene que ser constante y sin pausa. Los niveles de violencia se dispararon tanto en 2020 que era inevitable llegar a un techo y de ahí empezar a bajar. Por fin se enfila a la ruta de la baja sostenida pero es demasiado pronto para cantar victoria.

Instituto Estatal Electoral

Instituto Estatal Electoral