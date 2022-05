MÁS CLARO. Más que la votación apretada ayer en el Consejo general del Instituto Estatal Electoral que ratifica el acuerdo que asumió el IEEG para extender las medidas afirmativas que dictaminó en su momento el Tribunal Estatal Electoral para dar candidaturas a migrantes e impulsar medidas afirmativas para que las tengan otros grupos vulnerables, el debate deja ver el talante de este nuevo consejo.

EVIDENCIAS. Hay diferencias de fondo entre los 4 que votaron a favor (Brenda Canchola, María Concepción Aboites, Antonio Ríos y Luis Mota) y las 3 que lo hicieron en contra emitidos por las consejeras Nora García Huitrón, Beatriz Tovar y Sandra Liliana Prieto.

TOMA Y DACA. La presidenta Canchola contuvo con buenos argumentos (al menos en apariencia) el obús de Prieto y García Huitrón quienes le manifestaron su extrañeza porque en este consejo ya no se delibera previamente en lo privado y que todo se hace en la sesión pública lo que provoca que algunas de las reuniones se prolonguen más de lo acostumbrado en consejos anteriores.

SIN AMBAGES. Dice Canchola que lo que busca con ello es que los debates se den de cara a la sociedad con argumentos a favor y en contra. Es decir, si todo se lo dicen en público, no hay espacio para acuerdos previos.

PERFIL. Eso podría ser un punto a favor del estilo Canchola aunque la resistencia a reuniones privadas previas, podría interpretarse también como falta de disposición al diálogo.

¿POR QÚE NO? Pero ya en temas de fondo, sí llama la atención la resistencia de la presidencia del IEEG a una propuesta en la que coinciden algunos partidos y las consejeras mencionadas y que parece lógica: esperar a la realización de un estudio que determine el sustento de impulsar medidas afirmativas para grupos de la diversidad sexual, discapacitados y afrodescendientes.

DUDA RAZONABLE. No se entiende la prisa del consejo del IEEG. ¿Qué se pierde si hay un espacio para la realización de un estudio que pueda fundamentar la determinación de ofrecer espacios para estos grupos vulnerables? El problema es que las plurinominales son finitas y los grupos vulnerables se pueden contar por decenas. No habrá espacios suficientes para todos.

CONFRONTACIÓN. No parece que la voluntad de la presidenta vaya por la unanimidad de los acuerdos o por lo menos, la búsqueda consensuada de los mismos. Es el PAN el partido que impugna y que recurrirá a la Sala Monterrey y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A LO QUE SIGUE. Pero tal parece que es una bandera que también van a tomar las consejeras que votaron en contra. Un debate que seguramente marcará el derrotero y perfil de este consejo, primero con mayoría de mujeres y que pinta para tener mucha pasión y polémica.

DIEGO SINHUE Y LOS EXGOBERNADORES: APUNTES PARA EL FUTURISMO

PRESENCIAS Y AUSENCIA. Con la anfitrionía de un empresario poderoso como Jorge Videgaray Verdad que confirma su cercanía mayor con el panismo gobernante que con el priismo militante, Diego Sinhue Rodríguez reunió a los exgobernadores Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez. Faltó Vicente Fox Quesada, el único por cierto de todos que en algún momento llamó a votar por un partido distanto al blanquiazul.

REBOTES. La reunión podría no significar nada en el futurismo que nos comienza a invadir de cara a 2024 aunque cada panista podrá darle alguna lectura distinta, según sus aspiraciones e intereses políticos. Lo mismo ocurrirá desde la trinchera periodística.

SOBRE LA MESA. Recién, el gobernador Diego Sinhue presentó una nueva versión de la estrategia de Desarrollo Social en la que cobijó a Jesús Oviedo a quien presentó como una apuesta de delfín para el siguiente proceso electoral.

SE SABE. De los 4 asistentes a la comida, el único que mantiene una presencia y ascendencia entre la militancia es Miguel Márquez a quien se le menciona como potencial candidato al Senado. En sentido estricto, nadie representaría una amenaza si se pusiera en plan rebelde por más que Carlos Medina, más con afanes de protagonismo, pudiera ser una voz discordante.

DEDAZO A LA VISTA. Por lo pronto, que los haya podido reunir es un mensaje de que salvo por la ausencia de Fox, esa unidad azul se parece cada vez más a la del viejo PRI.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, debió liquidarse la sesión del pleno más breve de la actual legislatura o por lo menos de este período y en buena medida, se debió al acuerdo de la Junta de Gobierno para eliminar del orden del día, los asuntos generales.

Quizá los más beneficiados hayan sido los coordinadores de Morena, Ernesto Millán y Alejandro Arias que podrían haber encontrado en los mensajes finales, posicionamientos más duros de algunos de sus compañeros o compañeras (Yulma Rocha en el caso del PRI) que los que ellos pronunciaron.

Ya ve usted que ellos son muy “light” en comparación con sus compañeros.

ATAQUES A POLICÍAS: ESA VARIABLE QUE NO AMAINA

La organización Causa en Común informó anteayer que Guanajuato ocupa el primer lugar en asesinato de policías. Hace 3 años, tras un ataque a policías de León, se difundió un audio en el que una mujer lamentaba la falta de protección a los elementos de seguridad.

“Porque ustedes si traen escoltas y a ellos los mandan solos y eso no es justo Hagan algo porque los mandan solos y ustedes sí bien protegidos con escoltas y a ellos los mandan al ruedo, no es justo.

Yo como ciudadana les pido en nombre de todos y les exijo que no quede impune. No se hagan tontos, soy ciudadana y les exijo que vean quién fue, que castiguen a quien lo hizo. Soy madre de una policía y yo no quiero verme en estos casos. Se los suplico, se los pido y se los imploro. Que esta pérdida de este muchacho se castigue de lo más peor que se pueda, ustedes cargan escoltas y cargan todo porque son los altos mandos y ellos anden y váyanse solos al ruedo, carguen su pistolita y no la disparen porque si la disparan, en este caso y en este y en este otro, malo.

¡Qué clase de policías tenemos aquí! ¿De qué se trata? Estos policías se van al ruedo a dar su vida por nada. Este muchacho la dio por nada”, se escuchó en ese archivo.

En 2019, a esa fecha ya había 15 policías asesinados en Guanajuato y para entonces, Guanajuato era un territorio de riesgo para los elementos de seguridad.

Hoy, la situación no se ha modificado sustancialmente al punto que el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca “presumió” en la glosa del informe que la entidad ya no ocupaba ese primer lugar y que ya había sido rebasado por Zacatecas.

LÓPEZ OBRADOR CONTRA ZAMARRIPA: UNA MÁS…

Cuando el discurso desde Guanajuato, los números globales ofrecidos en la propia conferencia mañanera y la colaboración manifiesta que existe entre fuerzas federales y estatales menos lo anunciaban, el presidente Andrés Manuel López Obrador reactivó sus baterías en contra del Fiscal General Carlos Zamarripa.

¿Qué es lo que motivó esta nueva embestida desde Palacio Nacional en contra del Fiscal? No parece haber más incentivo que la masacre ocurrida en un bar hace unos días en el Municipio de Celaya.

Incluso, ayer un funcionario de seguridad del gobierno federal había destacado algunas acciones de fuerzas de seguridad locales a instancias de las Fiscalías estatales contra grupos delincuenciales entre las que se citaron algunas en Guanajuato.

En otras palabras, minutos después del reconocimiento en el mismo escenario llegó el sablazo inesperado.

López Obrador volvió a citar “grupos de intereses creados” sin identificarlos, como el sostén de Zamarripa. El presidente habló con amplitud de la reducción de los homicidios dolosos durante el último año. Mostró la gráfica del crecimiento que alcanzó su pico 2 años después de que asumió el poder en 2020 y que apenas bajó en 2021 y sostiene un decremento en 2022.

Lo que de entrada confirman esos números es una tendencia similar en lo nacional y en lo local. Ya habíamos comentado aquí que el escándalo en el que se vio envuelto el Fiscal Alejandro Gertz Manero deja sin autoridad moral a la 4T para una nueva embestida contra Zamarripa-

Porque si de “intereses creados” hablamos, allá no cantan nada mal las rancheras. Pero volvamos al punto. La 4T no ha encontrado elementos para sentar a Zamarripa en el banquillo de los investigados. ¿Quién más que ellos pueden tener el poder para buscar y encontrar? No han podido hacerlo.

López Obrador insiste a través de la presión mediática y política. Es paradójico que ese discurso contraste con la colaboración que se aprecia entre Ejército y Fuerzas Estatales de Seguridad.

De ahí en fuera, López Obrador y Diego Sinhue cojean del mismo pie. Pueden presumir ambos una baja en los homicidios dolosos en los territorios que gobiernan durante el último año pero las atrocidades acumuladas, las masacres que brotan de vez en cuando, los ataques a policías que no cesan y el drama de desapariciones que sigue imparable, los pone contra la pared. La disminución de asesinatos es un triunfo pírrico.

