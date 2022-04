Denuncian que hasta el momento no han tenido propuestas desde que se rindió protesta en el Instituto de la Mujer en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- Pathy Vega, integrante del Colectivo Regla Rota y del Consejo del Instituto de la Mujer en Salamanca, denunció que no ha sesionando este Consejo y está dependencia no tiene plan de trabajo ni protocolos de atención a mujeres violentadas.

La titular de esta dependencia , María Guadalupe Gómez, dijo que sí hay trabajo. La prueba está en que se tienen los protocolos para aplicarse en dado caso de la violencia contra las mujeres.

“Ya tenemos rato que hemos estado exigiendo que se hagan las comisiones. Todo de acuerdo al reglamento del Instituto para la Mujer y no hemos tenido respuesta. Nos hemos acercado diplomáticamente y hemos sido ignoradas dentro del Instituto. Personalmente he enviado mensajes de que tenemos que estar conformando las comisiones y trabajando con el reglamento y no se ha hecho.

Destacó que hasta el momento no han tenido propuestas desde que se rindió protesta en el Instituto de la Mujer en Salamanca.

“Ya deben estar funcionando los protocolos de búsqueda como los de violencia. Supongo que deben tener plan de trabajo, pero lo desconocemos y dentro del consejo no se ha dado a conocer”, precisó.

Al respecto, la titular del Instituto de la Mujer en Salamanca respondió que se tiene un trabajo que se ha estado realizando desde que ingresó a la dependencia.

María Guadalupe Gómez invitó a la Pathy Vega a que se acerque para aclarar todas las dudas que tenga respecto a las actividades del instituto.

“En trimestre se han atendido más de 200 personas de diferentes tipos de violencia, terapias y asesorías dentro de lo que es Instituto”, concluyó.

