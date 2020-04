Instituto de la Cultura abre asesoría virtuales para acceder a estímulos del PACMyC

Karla Silva

Silao.- Empleados del sector industrial en Silao denuncian que empresas subcontratadoras, principalmente para el ramo automotriz, los han orillado a firmar renuncias laborales en plena contingencia sanitaria por el Covid-19, condicionando el pago de su última nómina.

Quienes trabajan en parques industriales como Guanajuato Puerto Interior, exhibieron que cerca de las 11:00 horas de este jueves, fueron citados por el área de nómina de Adecco, empresa que se encarga de subcontratar a los trabajadores de USUI, corporativo japonés dedicado a la manufactura de tubos para autos.

La cita fue para tratar asuntos relacionados con los pagos por prestación de servicios durante esta temporada.

Desde el martes, USUI suspendió labores, aparentemente por la falta de suministros y las recomendaciones de las autoridades de mantener en casa a los empleados de actividades no primordiales. Los trabajadores esperaban que al menos se les depositara el 50% de su salario, como ha ocurrido en otras fábricas.

Una vez en las instalaciones, se les entregaron documentos para efectuar el término de contrato. Algunos debieron aceptar los acuerdos para poder realizar el cobro correspondiente a esta semana, sin que se les informara su cantidad de finiquito. Otros se negaron y señalaron su inconformidad.

“Algunos sí firmaron, firmaron que uno está renunciando, mientras que ellos nos están corriendo. Son como unas cien personas de Adecco (…) nos asusta que nos hayan corrido nada más así, es el sustento de nuestras familias, no se vale. (Las empresas) hacen lo que quieren con la gente: corren a uno y les dan una miseria”, compartió una de las afectadas, quien solicitó el resguardo de su identidad.

También zapateros

En otro caso, trabajadores que se desempeñaban en distintas áreas del almacén de Calzado Andrea, ubicado en el Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, denunciaron públicamente que la reclutadora Troya, por la que fueron subcontratados, también realizó despidos. No contaban siquiera con afiliación al IMSS e incluso, les han negado el finiquito que por ley corresponde.

“Nos citaron en las oficinas de (calle) Madero y nada más nos quieren pagar con el sueldo de dos semanas, nada más, no como dice la ley. Algunos (empleados) han tenido accidentes y como no tenemos IMSS, les hacen que ellos paguen sus curaciones”, explicó uno de los involucrados.

Ante esta situación, solicitan a las autoridades que intervengan, debido a que recientemente se anunció que la contingencia sanitaria se prolongaría al menos un mes.

Pide evitar la “confusión”

El líder de la CTM, Roberto Palacios hizo un llamado a las empresas para no confundir esta emergencia nacional con una contingencia y respetar al 100% los derechos de los trabajadores contenidos en la Ley Federal del Trabajo, esto ante la reducción de salarios, y presiones laborales a las que se han visto sometidos algunos obreros.

“No hay que confundir la situación ha sido muy difusa la información que se ha estado generando desde niveles nacional como local, quiero decirle que no es declarada una contingencia, es una emergencia, si hubiese sido una contingencia, primero se daría por la autoridades competentes, en segundo se determinará las relaciones laborales con los trabajadores y posteriormente se mandaría al trabajador a descansar y resguardarse a sus casas ante las medidas sanitarias que se dispongan y se daría un salario mínimo pero sólo sería por un mes y al término de este proceso sanitario se reintegraría a su trabajo, este no es el caso”, explicó.

Detalló que si el patrón los manda a descansar debe de ser con todo el salario y si los despide injustificadamente los tiene que liquidar con forme a la Ley Federal del Trabajo, salvaguardando los derechos y las garantías de los trabajadores y si no lo está haciendo el trabajador tiene toda la libertad de hacer su demanda ante la Secretaría del Trabajado.

En el caso de la empresa Marquardt ubicada en Castro del Río, que supuestamente está mandando a sus empleados a descansar con el 60% de sus salario y dando la opción a tomar sus vacaciones, resaltó que el documento no está firmado por un representante sindical u obrero, lo que destaca la importancia de contar con un sindicato para la defensa de los trabajadores.

Con servicio restringido en las Julcas

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no cuentan con servicio en sus instalaciones para los trabajadores que busquen interponer una denuncia o asesoría en relación a despidos injustificados, cambios en su sueldo o vacaciones adelantadas, derivadas del COVID-19.

No obstante, las instalaciones están funcionando sólo para realizar convenios fuera de juicio, y para ello tienen un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Las oficinas no están abiertas para todos los ciudadanos, pero esto, no lo han informado las autoridades ya que cuando los trabajadores llegan a sus instalaciones ubicadas en el bulevar Venustiano Carranza, el guardia les indica los cambios que se realizaron.

“No cuentan con un letrero, ni del horario, sus servicios o teléfono donde podemos asesorarnos, yo vengo a preguntar porque en mi caso me hicieron firmar un contrato por un mes que corresponde a marzo en mi trabajo y luego me dijeron que ya no tenía empleo”, comentó Marlene, una joven de 19 años que trabajaba en una tienda en Centro Max.

Desprotegidos

En las instalaciones al cuestionar sobre los servicios a uno de los trabajadores de la junta, indicó que sólo trámites que corresponden a convenios fuera de juicio, y que para cualquier otra cosa se tienen que comunicar al teléfono 1 94 01 05.

Así, los trabajadores que acudieron por asesoría se dijeron desprotegidos por no conocer la ley y no tener nadie que se las interprete.

En el mismo caso se encuentra Noemí N. quien trabajaba en el cine dentro de un centro comercial, donde le indicaron que le pagarían el próximo lunes, pero checarían si era la mitad o un sueldo completo, y bajó esa incertidumbre se encuentran decenas de trabajadores.