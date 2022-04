“Nosotros estamos con los proyectos listos para lo que sigue y estaríamos hablando del arranque -en los próximos meses, en estas siguientes etapas particularmente- el cierre del muro perimetral y estaremos haciendo un programa para las diversas instalaciones. En este momento no tenemos la certeza como ya lo enumeraba. Solo les puedo indicar que una vez que se tenga el recurso estará arrancando. Conforme vaya avanzando estaremos dando información y en qué módulos se está cumpliendo tengo que agradecer” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Tres de los contratos para la construcción de un muro perimetral de tres kilómetros de longitud y cinco metros de altura que forman parte de la primera etapa del Instituto de Formación de Seguridad pública (Infospe) son de la empresa Viguetas y Productos de Concreto S.A. de C.V. (VIPROCOSA) que es propiedad de la familia de Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex León e integrante del Consejo Estatal de Seguridad.

Su padre también fue presidente de este sindicato patronal y es uno de los empresarios más destacados en León en las últimas décadas.

Los tres contratos suman 44 millones de pesos para hacer ese supermuro.

Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom), Tarsicio Rodríguez en la rueda de prensa del pasado viernes. La empresa citada cumple con los requisitos técnicos que exige la obra y además es reconocida en el ámbito nacional por su capacidad en la materia. De eso no hay duda.

Lo que llama la atención es el perfil que hoy ostenta Rodríguez Velázquez como integrante de un consejo estatal de seguridad y líder empresarial.

No hay ninguna irregularidad ni ilegalidad en ello. Por supuesto porque no es un servidor público, pero si el Infospe es un proyecto tan estratégico para la seguridad y siendo un representante de la sociedad frente a un gobierno justo en ese rubro tan delicado, es pertinente preguntar si tener un contrato de ese calibre con la autoridad le permite al empresario desempeñar su papel de evaluador de las políticas del gobierno desde la sociedad civil

¿Puede cuestionar planes y estrategias en la misma medida y con la misma autoridad moral que si no tuviera contrato alguno?

Seamos concretos. Los empresarios tienen sus intereses legítimos y en eso no hay problema, pero cuando son representantes de un gremio o en un consejo están llamados a ser eso, contralores sociales de la labor del gobierno y contrapesos frente al poder.

Lo sano sería que, por lo menos en ese terreno, hubiera una sana distancia entre el poder político y el poder económico.

Los astros están plenamente alineados y cuando vienen aplausos a la autoridad, la suspicacia no solo es inevitable sino obligada.

La llamada bancada feminista integrada por Yulma Rocha, Martha Ortega y Dessiré Ángel tiene capacidad de interlocución o al menos la coyuntura de toparse con mujeres que quieren mostrarse abiertas e incluyentes.

El pasado viernes fueron recibidas por la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo a quien le interesa mostrar un talante desde el PAN lejos de los traumas y radicalismos ideológicos que suelen distinguir al blanquiazul. Ahí también se alinean los astros.

ERNESTO PRIETO: DE PROFESIÓN, AVE DE TEMPESTADES

Hay personajes que viven permanentemente en el ojo del huracán y además disfrutan hacerlo.

Uno de ellos es Ernesto Prieto Gallardo, quien justo hace un año recibía la notificación de que seguía siendo dirigente estatal de Morena después de años de litigio con la ahora diputada Alma Alcaraz y mire lo que son las cosas, ahora, vuelve a solicitar licencia como candidato a diputado y como dirigente partidista, aunque ahora en un entorno más favorable para su causa.

Porque ahora no libra una pugna interna con nadie y, una vez que aprendió de la lección, no solo no suelta los cargos sino que va por más para el poderío de su apellido en el partido.

Hace un año, un oficio emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral con fecha de 30 de marzo, dirigido a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE avala ese retorno.

La acción clave para el INE: la aprobación en el comité estatal morenista, del 21 de marzo anterior sobre el levantamiento de la licencia que se otorgó a Prieto Gallardo para ausentarse de la presidencia del partido desde hace tres años.

“De acuerdo a la comunicación emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y de Partidos Políticos, conforme a lo establecido en la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente SM-JDC-0280/2019: correspondería al Comité Ejecutivo Estatal como órgano que otorga la licencia solicitada por el actor, definir si procede o no dejarla sin efectos y de estimarlo conducente, proponer su reincorporación en el cargo…”, sentenciaba el INE.

Alma Alcaraz Hernández, secretaria general en funciones de presidenta acusaba al INE de actuar ilegalmente. Pero no había nada qué hacer.

No es casual que Prieto haya logrado la reincorporación justo después de la definición de las candidaturas a alcaldes en la que, el grupo que encabeza el diputado local, avasalló con la mayoría de las nominaciones.

Hoy, Prieto sin amenaza interna a la vista, se da el lujo de solicitar licencia a su curul y a la dirigencia para hacer campaña en el cierre de la apuesta por la revocación de mandato.

Pero no solo eso. Quiere que su papá sea candidato a la gubernatura en 2024. Los Prieto como amos y dominadores de Morena. ¿Será posible?

INFOSPE: TRANSPARENCIA Y APERTURA FORZADAS

Fue necesario que Carlos Loret de Mola difundiera en su portal Latinus un reportaje de menos de cinco minutos para que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reaccionara y transparentara información sobre el status del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado (Infospe) en una aparatosa rueda de prensa en la que aparecieron tres secretarios de su gabinete y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Vale la pena encuadrarlo así porque fue la reacción a una publicación en un medio de impacto importante en el país, que usualmente genera reportajes y noticias que cuestionan al presidente Andrés Manuel López Obrador que, ya sabemos, tiene entre sus obsesiones mañaneras a Loret.

Por cierto, en esta ocasión panistas y funcionarios que suelen compartir con singular alegría las (regularmente) justificadas tundas periodísticas a la 4T, no dijeron ni pío sobre ese reportaje.

No es asunto menor detenernos en la forma, porque al momento de la convocatoria no se habló del tema particular que se abordaría. Ya cuando se hablaba del tema del Infospe, algunos reporteros no sabían bien a bien porqué aludir al proyecto con tal despliegue, profusión documental y de presencia de funcionarios.

Los secretarios de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y de Conectividad, Tarsicio Rodríguez, la de Gobierno, Libia Dennise García y Sophia Huett, presentes para hablar del asunto. El de Sicom, hasta ofreció una liga con el detalle de los contratos pactados hasta el momento.

En suma, el gobierno estatal transparentó esta información cuando las circunstancias lo obligaron y no por iniciativa propia.

Revisando las hemerotecas digitales encontramos solo una referencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez a la obra y sus costos en agosto de 2021 en un diario de Irapuato. Dijo en aquel momento que se habían invertido -hasta entonces- 104 millones de pesos.

No habló de una obra suspendida ni parada por motivo de la pandemia. Este argumento lo conocimos hasta el viernes pasado por boca de Tarsicio Rodríguez. Es decir, no se ha puesto un ladrillo ahí por lo menos hace ocho meses cuando el mandatario refirió el mismo monto de ayer.

Esa deducción y la declaración del titular de Sicom de que no saben cuándo se va a reanudar la obra fue lo más revelador de la conferencia del viernes. El titular de Sicom no está muy habituado a explicar asuntos complejos ni obras suspendidas. Se notó a leguas.

Lo demás solo fueron las típicas intervenciones para reforzar el mensaje de que el proyecto se mantiene vigente y que estará listo antes del final del sexenio. Puro bla, bla, bla y más buenas intenciones.

Un botón de muestra más de la transparencia forzada. O lo que es lo mismo, no hagas cosas buenas que parezcan malas.

