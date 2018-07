Instan a sexoservidores a analizarse contra enfermedades venéreas

Inició la Secretaría de Salud y la Dirección de Fiscalización una campaña para que las personas que se dedican al sexo servicio acudan a realizarse pruebas para el VIH-SIDA, se capacitó a propietarios de bares, antros y cantinas para auxiliar

Salamanca.- Iniciaron personas de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Fiscalización una campaña para que las personas que se dedican al sexo servicio acudan a realizarse pruebas para detectar enfermedades venéreas como el VIH-SIDA y de esta manera atenderse en dado caso de ser positivo o en su caso tener un tarjetón que les indique en están libres de este tipo de padecimientos, informó José Alberto Tovar Salas, titular de ésta dependencia, quien destacó que para ello se está solicitando el apoyo de los propietarios bares, antros y cantinas.

El funcionario municipal, destacó que se pretender hacer una prueba directa a las personas que prestan éste tipo de servicios, y de esta manera detectar el SIDA, en tiempo y forma, así concientizar sobre las medidas a tomar y hacer una constancia que están libres de este tipo de enfermedades.

Dijo que no se tiene una cifra precisa de hombres y mujeres dedicadas a esta actividad, no detectamos si hay o no hay, pero se les capacitó a los propietarios para que apoyen y les brinden las facilidades a estas personas para que acudan a la secretaría de salud y les atiendan.

“El análisis es gratuito y confidencial, en dado caso, se les entrega su constancia de que están sanos”, solo tienen que acudir a realizarse su estudio y con ello disminuir el número de casos de esta enfermedad.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, las cifras de casos de personas portadoras de este virus se ha incrementado, sobre todo en los municipios del corredor industrial; esta campaña no tiene periodo de terminación y se espera que las personas que se dedican a esta actividad acudan por su propia salud a realizarse la prueba correspondiente, concluyó.

