Instalarán comedores en zonas vulnerables de la capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Previendo el pico de contagios durante las próximas 3 semanas, el Gobierno Municipal está buscando ampliar los espacios disponibles en los panteones.

El alcalde Alejandro Navarro, señaló que, si los ciudadanos continúan desobedeciendo las indicaciones preventivas, en las próximas semanas se incrementará el número de contagios en la capital e incluso también la cifra de decesos crecerá exponencialmente.

El edil dijo que, aún hay mucha gente que esta incrédula sobre la propagación del virus, por lo que hizo el llamado a no desoír las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“Hay quien todavía dice que no ha pasado nada y que no conocen a nadie infectado, yo no me quiero esperar a tener a un pariente cercano infectado”.

El edil prevé que, se prevé que en las próximas semanas y en el peor de los escenarios, la cifra de fallecidos por coronavirus, solo en la capital alcance hasta las 15 personas diarias.

“Y entonces los números que me manda la gente que sabe, me dice que probablemente podamos tener de 7 a 15 fallecimientos por día en Guanajuato”

Por esto, explicó que, a petición de la Secretaria de Salud federal, se están buscando ampliar espacios en los panteones, para poder inhumar a los fallecidos ya que, los hornos crematorios se verían rebasados en su capacidad, ya que el crematorio de la ciudad, solo tiene capacidad para incinerar 5 cuerpos diarios.

“Si esto se sale de control, entonces no vamos a poder cremar a nadie y tenemos que ver cómo le hicieron en Vallarta o New York u otras ciudades, para que la gente pueda enterrar a sus muertos en la tierra, no se trata de fosas comunes, y será con todas las medidas que marca la normas”.

Dijo que, hasta el momento, no se tiene cuantificado cuantos espacios podrían ampliarse en el Panteón La Luz, que es en donde se están habilitando los terrenos.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a que cumpla con las medidas de sana distancia, ya que las próximas semanas son cruciales en el desarrollo de la pandemia.

“Sigamos con las medidas de sana distancia y todas las precauciones del mundo sabiendo que estas tres semanas se dé el pico más alto de infecciones, donde va a haber muertes”