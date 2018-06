Instalarán casillas en propiedad de candidata del PAN

A pesar de que la ley prohíbe que las casillas para votar estén en una propiedad de dirigentes o candidatos, nadie ha impugnado la localización de casilla en la propiedad de Castro Cerrillo, candidata a síndica del PAN

Guanajuato.- A pesar de estar prohibido por la ley, dos casillas se instalarán para la elección de este domingo en una propiedad de María Elena Castro Cerrillo, candidata a síndica en la planilla de Alejandro Navarro Saldaña, candidato a presidente municipal por el PAN y hermana del alcalde Edgar Castro Cerrillo.

Las dos casillas de la sección 852 básica y contigua se colocarán en un estacionamiento ubicado en la subida al Carrizo, cuya dirección oficial es Camino Carretero no.12-A, propiedad de María Elena Castro Cerrillo, según los registros del INE –cuya copia tiene este diario- y que fue confirmado por Correo con Pedro Fonseca, encargado de dicho estacionamiento.

El lugar tiene capacidad para 15 automóviles, no está techado y hoy al mediodía se encontraba casi lleno. El encargado dijo que ésta será la segunda ocasión en que se utilizará para albergar casillas electorales.

El artículo Artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: 1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: “d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate”.

Por lo tanto, esta casilla se encuentra en ese supuesto de no poder instalarse ahí.

Entrevistado al respecto, Luis Moreno Villalobos, Vocal ejecutivo del Consejo Distrital 04 del INE, instancia encargada de definir la ubicación de casillas, dijo: “Al día de hoy ningún partido la ha impugnado. Además no vive nadie. Hace tres años cuando Edgar era candidato a presidente municipal la impugnaron porque era de su hermana y no prosperó”.

Explicó que las razones por las cuales esa casilla se volvió a instalar ahí fue que el 99% de los inmuebles se vuelven a ocupar en cada elección y porque en esta ocasión nadie lo impugnó.

“Yo no le veo mayor problema porque en primer lugar la gente ya tiene identificado el lugar donde votará. En segundo lugar, no es casa habitación. Y en su momento no fue impugnado y a estas alturas andarlo cambiando no tendría caso.

“Sobre todo en esa zona no hay lugar, las casas son muy pequeñas. Es como el Callejón del Beso, que no hay oficinas ni escuelas y tenemos que recurrir a gente que nos presta la sala de su casa y no caben los representantes de partido. Es por esa situación, no por otra cosa”.

