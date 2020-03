Instalan módulo de vacunación en Jardín Principal de Romita

Luis Telles

Valle de Santiago/ Moroleón.- Ante la contingencia por el Coronavirus, las autoridades de Valle de Santiago, pusieron en marcha el programa ‘Juntos prevenimos, Juntos nos cuidamos’; con el apoyo de los altavoces de las patrullas de Seguridad Pública, se pide a la población en general reforzar acciones de prevención y se invita a mantenerse en casa.

“Debido a la contingencia del coronavirus, debemos reforzar acciones de prevención. Te invitamos a mantenerte en tu casa. Evita salir a la calle, si no es necesario. No te arriesgues, y no arriesgues a tu familia”, es lo que se difunde por las calles del primer cuadro de la ciudad y colonias.

En Moroleón piden guardar la calma

Mientras tanto en el municipio de Moroleón, el alcalde, Jorge Ortiz Ortega, acompañado del jefe de la Jurisdicción Sanitaria V y la directora del CAISES, dio a conocer que ante el problema del COVID 19, pidió a la población guardar las medidas preventivas y guardar la calma en cada uno de los hogares y con cada uno de los familiares.

Dio a conocer que se tomaron más medidas en la Administración; el cierre de las bibliotecas, los espacios deportivos municipales, para prevenir y fomentando la Sana Distancia.

El alcalde señaló que los comercios continúan abiertos y no hay cierre de establecimientos, pero hace el llamado a dueños de restaurantes y bares a tomar las medidas de precaución, separación entre las diferentes mesas y el ingreso de la clientela.

Dijo que, en la Presidencia Municipal se sigue trabajando, pero el personal mayor de 60 años de edad y las mujeres embarazadas o quien padezca alguna enfermedad crónica, dejan de trabajar en las oficinas, además se escalonarán descansos del personal para la Sana Distancia.

Hizo un llamado a la población para que se abstengan de realizar eventos masivos, además del área de Fiscalización no se entregarán permisos para realizar fiestas y festejos y, a todos aquellos que tengan un gimnasio, una discoteca pedirles su comprensión, tomar las medidas preventivas de salud permitentes o cancelar sus eventos.

LC